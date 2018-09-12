Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
12 Eylül 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Dünya'nın En Büyük Turşusu, Ankara'da Kuruldu Haberi

Dünya'nın En Büyük Turşusu, Ankara'da Kuruldu Haberi

Etkinlikten görüntü

( ANKARA ) ANKARA

Rekor Katar Sirkeli Rekor Denemesi 


- Başkent Ankara, dünyaca ün yapmış Çubuk turşusuyla, Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeye hazırlanıyor. Ankara'nın turşusuyla meşhur ilçesi Çubuk’ta, 13-16 Eylül tarihlerinde 13.'sü düzenlenecek olan "Uluslararası Çubuk Kültür ve Turşu Festivali" tanıtım etkinliğinde, 1,5 ton ağırlığıyla dünyanın en büyük turşu kurma rekor denemesi gerçekleştirildi.
Düzenlenen etkinliğe; Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran, Ankara Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler ve Mezarlıklar Daire Başkanı Erol Eraslanoğlu, Beslenme ve Diyet Uzmanı Ender Saraç, Yemek Uzmanı Sahrap Soysal ve çok sayıda vatandaş katıldı.
1,5 tonluk turşuyla rekor denemesi Büyük küçük herkesin 840 kilo salatalık, 800 litre sirkeli su ile diğer malzemeleri katarak katkıda bulunduğu dünyanın en büyük turşusu dev bir cam fanusa kuruldu. Sonucun 13 Eylül Perşembe günü açıklanmasının ardından Çubuk turşusunun, Guinness Rekorlar Kitabı’na girmesi ve adını tüm dünyaya aynı anda duyurması bekleniyor.
İlgili Foto Galeriler
Erdoğan'dan Katar'daki Birliğe ZiyaretErdoğan'dan Katar'daki Birliğe Ziyaret
Erdoğandan KatardaErdoğandan Katarda
Körfezde Türk RüzgarıKörfezde Türk Rüzgarı
Türk Savunma Sanayisi Ürünleri İzmir'de SergileniyorTürk Savunma Sanayisi Ürünleri İzmir'de Sergileniyor
Erdoğan'ın Katar ZiyaretiErdoğan'ın Katar Ziyareti
Dünyanın En Zengin Ülkesi SeçildiDünyanın En Zengin Ülkesi Seçildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı