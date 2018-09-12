Dünya'nın En Büyük Turşusu, Ankara'da Kuruldu Haberi



- Başkent Ankara, dünyaca ün yapmış Çubuk turşusuyla, Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeye hazırlanıyor. Ankara'nın turşusuyla meşhur ilçesi Çubuk’ta, 13-16 Eylül tarihlerinde 13.'sü düzenlenecek olan "Uluslararası Çubuk Kültür ve Turşu Festivali" tanıtım etkinliğinde, 1,5 ton ağırlığıyla dünyanın en büyük turşu kurma rekor denemesi gerçekleştirildi.

Düzenlenen etkinliğe; Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran, Ankara Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler ve Mezarlıklar Daire Başkanı Erol Eraslanoğlu, Beslenme ve Diyet Uzmanı Ender Saraç, Yemek Uzmanı Sahrap Soysal ve çok sayıda vatandaş katıldı.

1,5 tonluk turşuyla rekor denemesi Büyük küçük herkesin 840 kilo salatalık, 800 litre sirkeli su ile diğer malzemeleri katarak katkıda bulunduğu dünyanın en büyük turşusu dev bir cam fanusa kuruldu. Sonucun 13 Eylül Perşembe günü açıklanmasının ardından Çubuk turşusunun, Guinness Rekorlar Kitabı’na girmesi ve adını tüm dünyaya aynı anda duyurması bekleniyor.

