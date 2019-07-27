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27 Temmuz 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Dünya’nın en büyük Atatürk portresinin bulunduğu alanın yakınında çıkan yangın korkuttu

Dünya’nın en büyük Atatürk portresinin bulunduğu alanın yakınında çıkan yangın korkuttu

- Gece yangın görüntüleri

Tahkikat Portre Gönüllü Asker Askeri Personel Trol 

-- İtfaiye ekiplerinin müdahalesi

( ERZİNCAN ) ERZİNCAN

- Erzincan’da 600 ton taşla yapılan ve uzaydan da görülebilen dünyanın en büyük Atatürk portresinin bulunduğu alanın yakınında meydana gelen örtü yangını korkuya neden oldu. Yangın itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışması sonucu söndürüldü. 1982 yılında 59. Topçu Er Eğitim Tugayı tarafından Erzincan'ın kuzey kısmındaki tepede 7 bin 500 metrekarelik alanda gönüllü askeri personel tarafından Atatürk'ün bu güne kadar yapılmış en büyük portresi yer alıyor. Dünyanın ve Türkiye'nin en büyük Atatürk portresi, uzaydan da görülebiliyor. Gece saatlerinde bu alanın yakınında meydana gelen örtü yangını korkuya neden oldu. Yangın ihbarı üzerine itfaiye ekipleri Kurutilek Mahallesi eski Erzincan- Çayırlı yolu 1. kilometresine doğru yola çıktı. Erzincan’ın hakim bir tepesi olan ve Atatürk portresinin yer aldığı alana yakın mevkide meydana gelen yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Yaklaşık 1 saat süren çalışma sonrası alevlerin kuru ot ve çam ağaçlarına sirayet etmesi önlenerek yangın kontrol altına alındı. Çıkan yangın yaklaşık 1 dönüm arazi ve alanda bulunan çam ağaçları zarar gördü. Yangının çıkış nedeni Erzincan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından araştırılıyor. Yangınla ilgili tahkikat başlatıldı.
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