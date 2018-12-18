Dünya markaları Van’da üretiliyor İzle

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( VAN -ÖZEL)- 8 ay önce kurulan tekstil fabrikasında 222 kişi istihdam ediliyor VAN



- Van Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) 8 ay önce kurulan ve 222 kişinin istihdam edildiği Joint Denim Tekstil Fabrikası'nda dünya markaları üretiliyor. Yaklaşık 8 ay önce 4 ortak tarafından OSB’de kurulan Joint Denim Tekstil Fabrikası, ürettiği dünya markalarını Avrupa ülkelerine ihraç ediyor. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Ayhan Aslan, yıllarca İstanbul’da tekstil işiyle uğraştığını ifade ederek, kendi memleketine hizmet etmek amacıyla Van’da böyle bir işletme açtıklarını söyledi.



Daha önce İstanbul’da birlikte çalıştığı 3 arkadaşıyla yaklaşık 8 ay önce kurdukları tekstil fabrikasında 222 kişinin istihdamını sağladıklarını dile getiren Aslan, “4 arkadaş bir araya geldik ve kendi memleketimize yatırım yapma kararı aldık. 2018 yılının Mayıs ayında açtığımız fabrikada tamamen vasıfsız, daha önce hiç bu işi yapmamış genç arkadaşlarımızla başladık. Yaklaşık 8 ay gibi kısa bir süre geçmesine rağmen şu anda çok iyi bir konuma geldik. Bütün personelimizi iş anlamında yetiştirdik. Çoğu ustalaştı. Şu anda fabrikamızda 222 kişiyi çalıştırıyoruz, ancak biz bu rakamı çok daha yükseklere taşımak istiyoruz” dedi.

Van’dan Avrupa’ya ihracat Fabrikada yabancı markaların üretimini gerçekleştirdiklerini vurgulayan Aslan, “Dünya markalarını şu anda Van’da üretiyoruz diyebiliriz. Burada kesim ve dikim aşamalarını gerçekleştiriyoruz. Burada işlediğimiz ürünler Avrupa’ya ihraç edilip oradan da bütün dünyaya dağılımı yapılıyor. Böyle bir işe vesile olduğumuz için çiz çok mutluyuz” ifadelerini kullandı. Fabrikanın kurulma aşamasında OSB başta olmak üzere belediyelerin ve yetkililerin kendilerine yardımcı olduğunun altını çizen Aslan, “Devletimizin de Allah yardımcısı olsun. Bizlere her konuda destekleri oldu. Çok memnunuz. İnşallah bu işi daha iyi yerlere getireceğiz” diye konuştu.

Fabrikada denim ve kot pantolon ürettiklerini de sözlerine ekleyen Aslan, üretilen ürünlerin Avrupa’nın bütün ülkelerinde satışta olan markalar olduğunu söyledi.



“Ziyadesiyle memnun oldum” Fabrikayı ziyaret eden OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Aslan ise, işletmenin her seferinde kendisini şaşırttığının altını çizerek, “Muazzam bir gelişme olmuş. Daha önce 2 üretim parkuru varken şu anda 5-6 tane üretim parkuru var. Yeni yerler eklenmiş ve 222 kişilik bir eleman potansiyeline ulaşmış. Ben şu anda diyecek laf bulamıyorum. Ziyadesiyle memnun oldum. Bu noktada işletme sahiplerine teşekkür ediyorum” dedi.

“Gençlerimize umut kapısı oldular” İşletmenin kentin istihdamına da büyük katkı sunduğunu ifade eden Aslan, “Arkadaşlarımız bu ilin üretimine, bu ilin istihdamına çok ciddi katkılar sunuyorlar. Gençlerimize umut kapısı oldular. Bunun yanında başka bir yerde de bir çalışma başlattılar. Orada da olması halinde bir yıl içerisinde 500 kişinin istihdam edilmesi anlamına geliyor. Ben bu noktada kendilerine başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.

Daha önce evde boş boş oturduklarını ifade eden çalışanlar ise, böyle bir iş yerinin açılması ile hem meslek sahibi olduklarını hem de aile bütçelerine katkı sunduklarını söylediler.

