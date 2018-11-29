Dünya Liderleri G-20 İçin Arjantin’de

-Güney Kore Devlet Başkanının gelişi

-İtalya Başbakanının gelişi

-Ruanda Devlet Başkanının gelişi

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( BUENOS AIRES ) - Dünya liderleri G-20 için Arjantin’de BUENOS AIRES



- Dünyanın en büyük ekonomisine sahip ülkeleri ve Avrupa Birliği, G20 Zirvesi için Arjantin’in başkenti Buenos Aires kentinde bir araya gelecek. İki gün sürecek olan zirvede devlet ve hükümet başkanları, başbakanlar ve bakanlar küresel, bölgesel ve devletlerarası meseleleri görüşecek. Dünya liderlerinin bir araya geldiği G20 zirvesi bu yıl Arjantin’in başkenti Buenos Aires’te gerçekleştirilecek. Yarın başlayacak olan zirveye dünyanın en büyük ekonomisine sahip 19 ülkesi ve Avrupa Birliği katılacak. Hafta sonu düzenlenecek toplantıda katılımcı ülkelerin liderleri küresel ve bölgesel meseleleri masaya yatıracak. G20 Zirvesi, küresel gündemin başlıca konuları arasında yer alan sürdürülebilir, dengeli ve kapsayıcı büyüme hedefine ulaşmak amacıyla yürütülen çalışmaların gözden geçirilmesi, uluslararası ticaret, kalkınma, istihdam, sağlık, dijitalleşmenin ekonomik ve sosyal etkileri, iklim değişikliği ile terörizm ve göç gibi konuların ele alınmasına imkan tanıyacak. Zirvede Türkiye’yi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan temsil edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu vesileyle zirve katılımcısı bazı ülke liderleri ve uluslararası örgüt temsilcileriyle de ikili görüşmeler gerçekleştirmesi öngörülüyor. İlki 1999 yılında düzenlenen G20 Zirvesi’ne bu sene, ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’in ikili görüşmesi, ABD-Meksika ve Kanada arasında imzalanması muhtemel anlaşma, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti ile Rusya ve Ukrayna arasından yaşanan krizin damga vurması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan terörle mücadele mesajları verecek G20 Zirvesi’ne katılmak üzere bugün Arjantin’e giden Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ABD Başkanı Donlad Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladamir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile ikili görüşmeler yapması planlanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Suudi Arbaistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman arasında bir görüşme olup olmayacağı henüz bilinmezken, Erdoğan’ın zirvede Kaşıkçı cinayetine değinebileceği ifade ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın zirvede öncelikle terörle mücadele konusuna değineceği, terörle küresel mücadele mesajı vereceği öğrenildi. Mülteci krizi, dünya ekonomisindeki son gelişmeler ile ülkeler arasındaki ticaret ilişkileri de özellikle ikili görüşmelerde ele alınacak konular arasında yer alacak. Gözler Veliaht Prens Selman’da Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Salman’ın zirvede yer alması, Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili protesto edileceği de bu seneki G20’ye dair tahminler arasında. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Dış Politikalar Danışmanı Yuri Ushakov, Putin’in Kaşıkçı cinayeti hakkında konuşacağını ifade etti.

Ushakov, toplantının temel amacının Rusya-Suudi Arabistan ilişkilerinin geliştirilmesi olacağını söyledi.



ABD Başkanı Donald Trump ise G20’de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geleceğini ancak gündeminde Kaşıkçı cinayetinin olmadığını söyledi.



Trump-Putin Zirvesi gerçekleştirilecek Ukrayna ve Rusya arasında çıkan krizden sonra sallantıda olan ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin görüşmesi bugün Kremlin’in yaptığı açıklama ile netliğe kavuştu. Yapılan açıklamaya göre iki lider cumartesi günü bir araya gelecek.

