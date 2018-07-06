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06 Temmuz 2018 Cuma günü yayınlandı
- Dünya Kupası'nın oynandığı Soçi'de sel krizi

- Dünya Kupası'nın oynandığı Soçi'de sel krizi

sel felaketinden görüntüler

( SOÇİ ) SOÇİ

Mahsur Kaldı Sel Felaketi Şiddetli Yağış Aşırı Yağış Çeyrek Final 


- Dünya Kupası’nın çeyrek final maçlarının oynandığı Rusya’nın Soçi kentinde etkili olan şiddetli yağışlar sonucu sel meydana geldi. Dünya kupası çeyrek final maçının oynandığı Soçi'de aşırı yağışlardan dolayı sel yaşandı. Şehir merkezlerinden mahallelere kadar her yerde su baskınları yaşandığı, Soçi'ye bağlı Adler ilçesinde yağışlar nedeniyle yollar kapandığı ve insanlar araçlarında mahsur kaldığı ifade edildi. Evleri su basan Ruslara belediye ekipleri yardım etti. Yağışlar nedeniyle hayat felç olurken vatandaşların su baskınlarıyla mücadele için büyük çaba sarf ettiği kaydedildi. Fişt stadyumu ve çevresinde su baskınlarıyla karşılaşılmadığı, sadece Adler'in merkezinde su baskınlarının yaşandığı duyuruldu. Öte yandan stadyum çevresinde önlemlerin alındığı bildirildi.
Yağışların ise yarın da etkili olacağı belirtildi.
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