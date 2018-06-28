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28 Haziran 2018 Perşembe günü yayınlandı
Dünya Kupası'na Türk kirazı

Dünya Kupası'na Türk kirazı

Kiraz işleme tesisindeki etaplardan görüntü

Market Kiraz Üretimi İsveç Trol 

-Tesisin genel görüntüsü
-kirazlardan görüntü
-Tesis yetkilisi ve kalite kontrol görevlisiyle röportaj

( AMASYA -ÖZEL-HD)- Dünyanın kirazı Amasya'dan AMASYA

- Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan Rusya'dan bu yıl Türk kirazına yoğun talep var. Türkiye’deki kiraz üretiminin yüzde 7’sinin sağlandığı Amasya’dan Rusya’ya son iki hafta içinde çok miktarda kiraz sevkiyatı gerçekleştirildi.
Kiraz ihracatı yapmasının yanı sıra soğuk hava ve paketleme tesisi yöneticisi olan Selim Okur, “Dünya Kupası'nın Rusya’da gerçekleşmesinden dolayı özellikle bu sene Rusya’ya ihracatımız çok fazla. Rusya’ya şu an 18 tır dolusu kiraz gönderdik. Daha da göndermeye devam ediyoruz” dedi.
Okur, Rusya’nın yanı sıra Irak, Almanya, İsveç, Danimarka, Hollanda’ya da kiraz ihracatının yapıldığını söyledi.

Rusya’da faaliyet gösteren bir market zincirinin kalite kontrol sorumluluğu yapan Laçin Mahmut ise son bir ayda Türkiye’den 30 tır dolusu kirazın Rusya’ya gönderildiğini anlatarak kiraz talebinde 2018 FIFA Dünya Kupası maçları dolayısıyla çeşitli ülkelerden Rusya’ya gelenlerin etkisinin olduğuna işaret etti. Amasya Valisi Dr. Osman Varol da beraberindeki yöneticilerle birlikte tesisi gezerek firma yetkililerinden bilgi aldı.
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