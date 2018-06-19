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19 Haziran 2018 Salı günü yayınlandı
Dünya Kupası heyecanını turistler İstiklal Caddesi’nde yaşadı

Dünya Kupası heyecanını turistler İstiklal Caddesi’nde yaşadı

Taraflardan görüntü

İngiltere Hatıra Fotoğrafı 

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( İSTANBUL - ÖZEL)- Tunuslu taraftarlar, maç heyecanlarını caddede yaşadı İSTANBUL

- Rusya’da karşılaşmaları devam eden 2018 Dünya Kupası coşkusunu turistler, Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde yaşadı. Tunuslu bir grup taraftar, dün akşam Rusya’da oynanan İngiltere karşılaşması heyecanını dünyaca ünlü İstiklal Caddesi’nde yaşadı. Ellerindeki Tunus bayrakları ile Taksim’e gelen turistler, hatıra fotoğrafı da çektirdi. Turistler maç öncesi takımları için iyi dileklerde de bulundu. Kendilerine maç skoru sorulan bir taraftar, en az 5 gol atacaklarını söyledi.

Maç ise Tunus'un mağlubiyeti ile sonuçlandı.
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