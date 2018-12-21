Dünya Kooperatifçilik Günü'nde Başkan Koca’ya sürpriz ziyaret

-Emko Kooperatif Başkanı Neslihan Türe

-Belediye Başkanı Mustafa Koca’ya çiçek takdimi

-Belediye başkanının hediye dağıtımı ve konuşması



( KÜTAHYA ) KÜTAHYA



- Dünya Kooperatifçilik Günü’nde Kütahya’nın tek kadın Kooperatifi (EMKO) üyeleri, Belediye Başkanı Mustafa Koca’yı makamında ziyaret ederek, destekleri için teşekkür ettiler. Benzer ürünleri üreten dar gelirli vatandaşların, sorunlarını çözüme kavuşturmak için bir araya geldikleri kooperatifler arasında, Kütahya genelinde sadece Emet ilçesinde bulunan Kadın Girişimciler Kooperatifi, çiniden elişine, tarhana benzeri yöresel ürünlerden, süs sanatına, geniş bir yelpazede oluşturdukları ürünlerini bir araya getirerek, etkin bir Pazar oluşturuyorlar. Üye sayısı 300’ü geçen Emet Kadın Girişimciler Kooperatifi, Emet Belediyesi’nin destekleri ile yaklaşık 5 senedir sürdürdüğü üretimlerini, geçen yıl kooperatif kurarak geliştirmişlerdi. Belediye önderliğinde kurulan kooperatifleri ile ürünlerini daha geniş pazarlara sunma ve etkin pazarlama imkanına kavuşan kadınlarımız, destekleri için Belediye Başkanı Mustafa Koca’ya teşekkür ederek çiçek takdim ettiler. EMKO Başkanı Neslihan Türe ve kooperatif üyesi bayanlar, tek tek söz alarak üretimleri ile ev ekonomilerine katkıda bulunmanın mutuluğunu yaşadıklarını beyanla verdikleri destek için belediye başkanı Mustafa Koca’ya teşekkür ederken,desteklerinin sürdürülmesi taleplerini ilettiler. Başkan Koca, kadın üreticilerimizin ürünlerini daha geniş ve etkin pazarlara sunmaları adına kooperatifleşmenin önemine dikkat çekerek, ”Bu amaçla kuruluşunu sağladığımız EMKO bizlerin göz bebeğidir. Üye sayısı 300’ü geçen kooperatifimizin daha da büyümesi ve daha fazla kadınlarımıza üretim ve pazarlama imkanı sunması için gerekli desteği vermeye devam edeceğiz. Bugün Emet ilçesinde bir çok evimizde, emko üyesi kadınlarımız üretimleri ile ekonomilerine destek oluyorlar. Buda bizleri mutlu ediyor. Çocuklarının eğitimlerine, evlerinin ekonomisine katkı sağlayan bacılarımızın duaları bizler için en büyük kazançtır. Onların duası bizlere en büyük ödüldür. Belediye olarak bu alanda desteklerimizi artırarak devam ettirmeye kararlıyız “dedi.

(YD-EFE)

