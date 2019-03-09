Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
09 Mart 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Dünya Kadınlar Günü’nde 50 tane kitap çalan kadın kamerada İzle

Dünya Kadınlar Günü’nde 50 tane kitap çalan kadın kamerada İzle

Olay yeri güvenlik kamerası

Güvenlik Kamerası Hırsız Cep Telefonu Kadın Hırsız Polis Ekipleri 

-Kitapevi sahibi röp
-Genel ve detay

( İSTANBUL -ÖZEL)- 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kitap çalan kadın hırsız, kameralara yansıdı- Esenyurt'ta kitap hırsızı kadın kamerada İSTANBUL

- Esenyurt'ta Dünya Kadınlar Günü'nde bir kitabevinden yaklaşık 50 kitap çalan kadın hırsız, güvenlik kameralarına yakalandı. Edinilen bilgilere göre olay Esenyurt Meydanı'nda bulunan bir kitabevinde dün yaşandı. Öğle saatlerinde kitabevine gelen bir kadın, içeride bir süre dolaştı. Dükkanın arka tarafına doğru geçen kadın, burada özenle seçtiği kitapları bir bir çantasına doldurmaya başladı.
İddiaya göre yaklaşık 50 civarında kitabı çantasına koyan kadın hırsız, ardından telefonla konuşuyormuş gibi yaparak gibi dükkandan çıkarak uzaklaştı. Kadının aceleyle çıkışından şüphelenen kitabevi çalışanları güvenlik kamera görüntülerini izleyince adeta şok yaşadı. Kadın hırsızın dikkatlice seçtiği kitapları çantaya koyarak çaldığını gören çalışanlar, polis ekiplerine haber verdi. “Piyasa değeri yüksek kitapları özenle seçerek çalmış” Kitabevi sahibi Haldun Gönültaş kadın hırsızın özenle tek tek kitapları çaldığını belirterek, “ Biz içerideki diğer müşterilerle ilgilenirken, bir kadın girdi içeriye yardımcı olmak istedim ama kendisinin bakacağını söyledi.

İçeriye girdi kitapları seçiyor teker teker seçerek çantasına dolduruyor. Kadının cep telefonuyla konuşarak dışarıya çıkınca şüphelenip güvenlik kameralarına baktığımız zaman kitapları çaldığını fark ettik. Kadın genelde piyasa değeri yüksek kitapları tek tek özenle seçerek çalıyor. Dünya Kadınlar Günü’nde böyle bir şeyin yaşandığını görmek bizi üzdü ve bu durumu kınıyoruz. Çaldığı 3 tane kitabı hediye ediyoruz kendisine ancak diğer kitapları getirmediği takdir de kendisinden şikayetçi olacağız” dedi.
Kitapları çantaya doldurduğu anlar güvenlik kamerasında Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde dükkan içerisinde bir süre tur atan kadın hırsız raflardan kitapları tek tek alıp inceliyor. Ardından istediği kadar kitabı toplayan hırsız yanında getirdiği çantaya kitapları doldurup başka bir alana yöneliyor. Tekrar aynı yere gelen kadın hırsız bu sefer daha fazla kitabı toplayıp sonra kitapları boş bir rafa bırakarak ardından cep telefonuyla konuşarak kitabevinden uzaklaştığı görüntülere yansıyor. Polis, Dünya Kadınlar Günü'nde kitap çalan kadın hırsızın yakalanması için çalışma başlattı.
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı