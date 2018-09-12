Dünya İtfaiye Oyunları’nda İstanbul İtfaiyesi rüzgarı İzle

-Madalya takdimi

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( İSTANBUL )- 2 altın-8 gümüş-5 bronz madalya kazandılar İSTANBUL



- Güney Kore’de 61 ülkeden 7 bine yakın itfaiyecinin katılımıyla düzenlenen 13. esiyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, ‘En İyi Gösteri ve Yürüyüş’ dalında altın madalyanın sahibi oldu. Dünyanın dört bir yanından en iyi itfaiyecilerin katıldığı Dünya İtfaiye Oyunları’nın 13'üncüsü Güney Kore’nin Chungju şehrinde gerçekleştiriliyor. 10-17 Eylül tarihlerinde düzenlenen oyunlarda 61 ülkeden 7 bine yakın itfaiyeci dünyanın en iyisi olmak için yarışıyor. Tulumbacılar en iyi gösteri ve yürüyüş kupasını aldı 13'üncü Dünya İtfaiye Oyunları’na 33 kişilik ekiple katılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, oyunların ilk iki gününe damga vurdu. Açılış seremonisi esnasında düzenlenen ‘En İyi Açılış Gösterisi ve Yürüyüş’ kategorisinde İstanbul İtfaiyesi’nin tulumbacılar kıyafeti ile yaptığı gösteri ve yürüyüş birinciliğe layık görüldü.

İtfaiyeciler takım halinde 33 altın madalya ve Muster Kupası’nın sahibi oldu. Yine ilk gün yapılan yarışmalarda ‘En iyi İtfaiye Aracı Sürücüsü’ dalında Hakan Kurçenli gümüş madalya kazandı. Yüzme branşında yapılan yarışlarda ise, Hüsnü Fil, 100 metre serbest yüzmede gümüş, 50 metre serbest yüzmede ise bronz madalyanın sahibi oldu. 4x50 metre serbest yüzme yarışında ise Ferhat Çömlekçioğlu, Nurettin Ünal Süleyman Habib Katmer ve Hüsnü Fil, 4 gümüş madalya elde ettiler. İkinci gün madalya yağmuru İkinci gün yarışlarında; Powerlifting kategorisinde 67,5 kiloda Şükrü Akyıldız kaldırdığı 350 kg ve 82 kiloda Selçuk Kutluer kaldırdığı toplam 465 kilogram ile altın madalya kazandılar. 67,5 kiloda Mustafa Yıldız kaldırdığı 300 kilo ve 75 kiloda Barbaros Baran 410 kg ile gümüş madalyanın sahibi oldular. 67,5 kiloda Hamdi Akyıldız 290 kg, 75 kiloda Nurettin Ertekin 405 kg ve 90 kiloda Erman Kendibaşına kaldırdığı toplam 480 kilogram ile bronz madalyayı boyunlarına taktılar. Bodybuilding (Vücut Geliştirme) kategorisinde ise 90 kiloda Erman Kendibaşına bronz madalyanın sahibi oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ilk iki gün sonunda topladığı 1 kupa, 2 altın, 8 gümüş ve 5 bronz madalya ile Dünya İtfaiye Oyunları’nın en başarılı takımı oldular. (HB-BA-Y)

