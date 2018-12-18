Dünya ile iletişim kurmak için 1.5 kilometre yürümek zorundalar İzle

-köy sakinlerinin cep telefonları ile sinyal araması

-köy sakinlerinin cep telefonları ile yürüyerek sinyal araması

-köy sakinlerinin sinyalin geldiği yerde birbirini araması ve konuşması

-köy sakinleri ile röportaj

-köyden detay

-köylü bir kadının ev telefonu ile arama yapması ve 'Telefon çalışmıyor, yangın olsa acil bir durum olsa kime nasıl haber vereceğiz" demesi



( KAYSERİ -ÖZEL)- Kermelik Mahallesi sakinleri Avrupa’daki yakınları ile telefonda konuşmak için köyün dışındaki tepeye çıkmak zorunda kalıyor- Ev telefonlarını da kullanamayan Kermelik Mahallesi sakinleri acil durumlarda 10 kilometre uzaklıktaki Özvatan ilçesine gidiyor KAYSERİ



- Kayseri’nin Özvatan ilçesine bağlı Kermelik Mahallesi sakinleri, ev telefonu olduğu halde hatlarda yaşanan sıkıntı nedeniyle kullanamadıklarını, Avrupa’da yaşayan yakınları ile görüşebilmek için cep telefonlarının sinyal aldığı köyün 1.5 kilometre dışındaki tepeye çıkmak zorunda olduklarını söyledi.



Kermelik Mahallesi Muhtar Yardımcısı Ahmet Şahin, “Köyümüzün büyük bir bölümü Avrupa’da yaşıyor. Avrupa’daki yakınları görüşmek istiyorlar ancak hatlardaki sıkıntı nedeniyle görüşemiyorlar. Cep telefonları olanlar mahalle merkezinden yaklaşık bir buçuk kilometre ileride Amarat yolu dediğimiz bölgeye çıkıyor. Yaklaşık yarım saat kadar yürüdüğümüz bu yüksek yerde cep telefonları ancak çekiyor. Eğer burada da telefon çekmezse 10 kilometre ileride bağlı bulunduğumuz Özvatan ilçesine gidiyoruz ve görüşmelerimizi bu şekilde yapmaya çalışıyoruz” dedi.

Köyün yarısının yaşanan hat sıkıntısı nedeniyle halen ev telefonlarını kullanamadığını söyleyen Almanya’dan emekli Mustafa Ada, “Köy halkımızın yüzde 90’ı yurt dışında yaşıyor. Onlarla irtibatımız sadece telefon ile oluyor. Telefonlarımız köyde çekmiyor ev telefonlarını hatlar olmadığı için kullanamıyoruz. Bu nedenle yurt dışındaki yakınlarımızla iletişim kuramıyoruz. Ancak köyde yüksek kesimlere çıktığımız zaman cep telefonları çekiyor ve konuşabiliyoruz. Öyle mağdur bir durumdayız ki, yıllardır gittiğimiz yetkililerin hiç birisi ilgilenmedi ve mağduriyetimiz halen devam ediyor. Haziran ayında köydeki ev telefonlarının 4’te birine hitap eden bir hattımız tamamen gitti. O hattımızın tamir edilmesi için 6-7 gün yetkililerle sorunun giderilmesi için gittim ve görüştüm. Görüştükten 6-7 gün sonra geldiler tamir ettiler ancak diğer hattımız arızalandı. Ardından da köyün ev telefonlarının tamamı kullanılamadı. Yetkililerle yeniden görüştük geldiler ancak köyün yarısı halen ev telefonlarını kullanamıyor” diye konuştu.

“En büyük sıkıntımız her evde telefon olmasına rağmen iletişim kuramıyoruz” diyen Mehmet Pehlivan, “Bu nedenle Özvatan ilçesine gidiyoruz veya yüksek tepelere çıkıyoruz. Kışın bu tepeye çıktığımızda titreyerek iletişim kuruyoruz. Bu sıkıntımızın giderilmesi için yetkililerden yardım istiyoruz” ifadesinde bulundu. Mahalle sakinlerinden Bekir Bağ, “Ben Fransa’dan emekliyim. Çocuklarım da Fransa’da yaşıyor. Benim eşim rahatsızlandı. Çocuklar anneleri ile görüntülü arayarak görüşmek istediler ama bir türlü ulaşamadılar. Bu kayıtlar telefonumda da mevcut bulunuyor. 7 defa aradılar ama bir türlü iletişim kuramadık. Çocukları anneleri ile konuşturabilmek için 10 kilometre ilerideki Özvatan ilçesine götürdüm ve konuşturdum” şeklinde konuştu.



