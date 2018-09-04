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04 Eylül 2018 Salı günü yayınlandı
Dünya İdari Kentler Birliği 1. Genel Kurul Toplantısı - ANKARA

Dünya İdari Kentler Birliği 1. Genel Kurul Toplantısı - ANKARA

- Meyra Palace Otel'de yapılan resepsiyondan detaylar - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna'nın davetlilerle sohbet etmesi - Mustafa Tuna'nın konuşması - Resepsiyonda konser verilmesiDünya İdari Kentler Birliği 1. Genel Kurul Toplantısı - Ankara Büyükşehir Belediyesince, 16 ülkeden belediye başkanlarının katılımıyla düzenlenecek toplantı için kente gelen konuklara resepsiyon verildi - Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna:"Yarın yapılacak genel kurul, ardından düzenlenecek belediye başkanları yuvarlak masa toplantısı ve forumda, hem teşkilatımızın bundan sonra yapacağı çalışmaları değerlendireceğiz hem de şehirlerimizi daha güzelleştirmek ve daha yaşanılabilir kılmak adına, birbirimize tecrübelerimizi aktaracağız"ANKARA (AA) - Ankara Büyükşehir Belediyesince, 16 ülkeden belediye başkanlarının katılımıyla düzenlenecek Dünya İdari Kentler Birliği 1. Genel Kurul Toplantısı için kente gelen konuklara resepsiyon verildi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, Meyra Palace Otel'de yapılan resepsiyonda, Güney Kore'nin Sejong kentinde geçen yıl Dünya İdari Kentler Birliği üyeleriyle bir araya gelerek, büyük bir aile olma yönünde ilk adımı attıklarını söyledi.

Toplantıya ev sahipliği yapacak olmaktan mutluluk duyduklarını ifade eden Tuna, "Yarın yapılacak genel kurul, ardından düzenlenecek belediye başkanları yuvarlak masa toplantısı ve forumda, hem teşkilatımızın bundan sonra yapacağı çalışmaları değerlendireceğiz hem de şehirlerimizi daha güzelleştirmek ve daha yaşanılabilir kılmak adına, birbirimize tecrübelerimizi aktaracağız. Diğer gün ise Ankara Büyükşehir Belediyemizin son dönemde gerçekleştirdiği birçok projemizi de görme imkanımız olacak."Bu arada Güney Kore'nin idari başkenti Sejong'da düzenlenen ve Türkiye, Güney Kore, Malezya, Pakistan ile Brezilya'nın temsilcilerinin katıldığı "Dünya İdari Başkentler Forumu"nda alınan ortak karara göre, birliğin 2018 - 2020 yılı dönem başkanlığı görevini, Ankara Büyükşehir Belediyesinin üstleneceği bildirildi.

Bild Toplantı Genel Kurul Başkent 

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