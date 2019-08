Dünya gençliği Kızılay kampında buluştu

-Dr. Kerem Kınık'ın aktivitelere katılması

- Kızılay’ın çağrısı ile Heybeliada’da buluşan 47 ülkenin gençleri, “Birlikte Daha İyiyiz” teması etrafında kenetlendi. Kendi ülkelerinin renklerini Türkiye’ye taşıyan gençlere eşlik eden Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, okçuluktan ebru yapımına, enstrüman atölyelerinden voleybol karşılaşmalarına kadar gençlerin yaptığı tüm etkinliklere katıldı.

Kızılay’ın onlarca yıldır aksatmadan gerçekleştirdiği Heybeliada Uluslararası Gençlik Kampı başladı.

Bu yıl kampa 47 ülkeden 85 misafir genç katıldı.

1-8 Ağustos 2019 tarihleri arasında açık olacak kampın bu yılki teması ise “Better Together" (Birlikte Daha İyiyiz) olarak belirlendi. Kızılay Başkanı her atölyeye katıldı Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, kampı ziyaret etti ve burada gençlere Kızılay prensiplerini anlatarak bir motivasyon konuşması yaptı. Kınık daha sonra bağlama ile "Uzun İnce Bir Yoldayım" türküsünü söyleyen Türk ve yabancı gençlere eşlik etti. Kampta kurulan etkinlik alanlarını da gezen Kınık, genç gönüllülerle sportif ve bireysel etkinliklere katıldı.

Ok atan, ebru yapan, voleybol oynayan Dr. Kerem Kınık, gençlerin eğlenceli etkinliklerinde de yer aldı. Temel ilk yardım ve afet müdahale eğitimleri Gençlerin kamplarda birbirlerini tanıyarak ortak değerleri gündeme getirdiklerini aktaran Kınık, "Sonrasında da bu ilişkileri devam ettiriyorlar. Kamplar o açıdan önemli. Şu anda İstanbul, Hatay, Ankara, Aydın, Osmaniye ve Eskişehir'de olmak üzere 6 kampımız var. Kamp dışında, gençliğe yönelik kış ve bahar sezonunda da etkinliklerimiz oluyor. Bu biraz daha gençlik kampı, tatil modunda geçen bir kamp" değerlendirmesinde bulundu. Kınık, kampa katılan gençlerin bir takım etkinlikler sayesinde öz güvenlerini tazelediklerini belirterek, "Başka ülkelerden gelen kişileri, Türkiye'yi, Kızılay'ı tanıyorlar. İlk yardım, afet ve Kızılay'ın temel prensipleri gibi eğitimler de alıyorlar. Onlar için küçük bir okul gibi. Gençlerin pozitif enerjilerini görünce insan seviniyor. İyi ki böyle şeyler yapmışız, onların arasından olmak güzel" diye konuştu.

Kamplarda hem eğitim hem fikir alışverişi hem de eğlence var Uluslararası Gençlik Kampı’nda bir hafta boyunca gençler eğitim, kültürel geziler, eğlence, etkinlik, söyleşiler, geleneksel sporlar, outdoor sporları, trekking gibi aktiviteler ile hem iyi zaman geçirecek hem de yeni arkadaşlıklar edinecek. Gençler ayrıca, “Kızılay Kızılhaç Hareketinde Gençliğin Katılımı ve Liderliği” konusunda çalıştaylara katılıyor. Atölye çalışmalarında farklı ülkelerin belirli niteliklerini, koşullarını, sorunlarını ve gençlik çalışmalarını karşılaştırarak fikir ve düşüncelerini paylaşarak, çözüm ve projeler geliştiriyor. Öğrenciler, kampta göç simülasyonu, takım oyunları, oryantiring, doğa yürüyüşü, macera küpü, satranç, mangala, tangram, okçuluk ve yüzme gibi etkinliklerle keyifli vakit geçiriyorlar. Kampın son günü ise her ülkenin katılımcısı kendi yerel kıyafetlerini, yerel müziklerini, yiyeceklerini ve içeceklerini gerçekleştirecekleri sunum ile diğer katılımcılarla paylaşacak. Ayrıca, İstanbul'un tarihi mekanlarını ziyaret edecek olan gençler, Boğaz turuyla şehrin güzelliklerini yakından görecek. Uzakdoğu’dan Afrika’ya 45 ülkeden gençler buluşuyor Türkiye'nin tanıtımına da katkı sağlaması hedeflenen kampta bu yıl, Afganistan, Arnavutluk, Azerbaycan, Bangladeş, Bahreyn, Benin, Bosna Hersek, Bulgaristan, Cezayir, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Endonezya, Fas, Filistin, Finlandiya, Gambiya, Güney Kore, Gine, Hindistan, İran, Kamerun, Katar, Kazakistan, Kenya, Kırgızistan, Kongo, Kuveyt, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Nijerya, Mısır, Mozambik, Pakistan, Polonya, Ruanda, Rusya, Senegal, Sierra Leone, Sudan, Suriye, Tacikistan, Tanzanya, Türkmenistan, Uganda, Ürdün, Yemen, Zimbabve'den gönüllüler yer alıyor. Kamp, 8 Ağustos'ta sona erecek. (ÖY-