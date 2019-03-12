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12 Mart 2019 Salı günü yayınlandı
Dünya evine değil cezaevine Video

Dünya evine değil cezaevine Video

Zanlının hastaneden çıkartılışı

( BURSA )-16 suçtan aranan ve 7 kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlının evlilik hazırlığı yaptığı ortaya çıktı BURSA

Jandarma Uyuşturucu Hapis Cezası Jandarma Komutanlığı Açık Cezaevi 


- Evlilik hazırlı yapan ve 16 suçtan araması bulunan ve cezaevi firarisi olan şahıs Bursa’nın İnegöl ilçesine bağlı kurşunlu mahallesinde Jandarman ekipleri tarafından gözaltına alındı. Edinilen bilgilere göre; Bursa açık cezaevinden firar eden 5 ev ve iş yerinde nitelikli hırsızlık, 4 mala zarar verme, 3 konut dokunmazlığını ihlal, 1 alkol ve uyuşturucu etkisi altında araç kullanma, 1 tehdit ve 1 hakaret olmak üzere toplam 16 suçtan aranan ve 7 kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.G isimli şahısın kurşunlu mahallesinde olduğunu alan jandarma ekipleri saklandığı eve operasyon yaptı. Yapılan operasyonda şahıs Sahte kimlikle yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahsın evlilik hazırlığı yaptığı öğrenildi. Sağlık kontrolün ardından M.G ifadesi alınmak üzere İnegöl jandarma komutanlığına götürüldü
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