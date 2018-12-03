Dünya Engelliler Günü- TEKİRDAĞ

- Halk oyunları gösterisinden genel ve detay görüntüler - Darbuka çalımından genel görüntü - Çelenk sunumu Dünya Engelliler GünüTEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ 'da engelli çocuklar 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla düzenlenen programda engelliler ritim gösterisi sundu.Valilik önünde düzenlenen program çelenk sunumu ile başlayıp saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.Daha sonra özel rehabilitasyon merkezinde eğitim gören bir grup engelli çocuk, ritim gösterisi sundu.Program engelli çocuklardan oluşan Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı (ZİÇEV) Tekirdağ Şubesi halk oyunları ekibinin yöresel türküler eşliğindeki gösterisiyle sona erdi.