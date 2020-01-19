- Dünya Ekonomik Forum İçin Hazırlıklar Tamamlandı



- İsviçre'nin Davos kasabasında bu yıl 50.si gerçekleştirilecek olan Dünya Ekonomik Forum (WEF) toplantıları için tüm hazırlıklar tamamlandı. Dünyanın 100’e yakın ülkesinden 3 binin üzerinde katılımın gerçekleşeceği zirvenin ana konusunu “Sürdürülebilirlik Kalkınma Hedefleri" oluşturacak. İsviçre'nin Davos kasabasında bu yıl 50.si düzenlenecek olan ve 21-25 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilecek Dünya Ekonomik Forum (WEF) toplantıları için tüm hazırlıklar tamamlandı. Dünyanın 100’ün üzerinde ülkesinden ekonomi, siyaset, iş dünyası, akademisyen ve sivil toplum örgütlerinin 3 binin üzerinde katılım gerçekleştireceği zirvede yapılacak 220 toplantı canlı olarak yayınlanacak. Alanında dünyaca ünlü 761 konuşmacı tarafından, Adil Ekonomi, Daha iyi iş piyasası, Sağlıklı gelecekler, Gelecek için iş imkanları, yararlı teknoloji, Jeopolitiğin ötesinde ve Dünyayı kurtarmak gibi başlıklar altında konferanslar verilecek. Dünya Ekonomik Forum toplantılarında Türkiye'yi bu yıl Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal ve Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü Zafer Sönmez’in temsil etmesi bekleniyor. WEF 50 yaşında Toplantılarını düzelemeye başlayan Formun kurucu Başkanı Klaus Schwab, WEF’in 50 yılını kutlarken, yarım asırlık geçmişe sahip olan WEF toplantılarında gerçekleşen önemli hadiseler, WEF toplantılarının yapılacağı kongre merkezinin duvarlarına işlendi. WEF tarihi kronolojisi oluşturulurken, Türkiye’de Davos Ruhu olarak bilinen görüşmelerin resimleri de WEF’in önemli olaylar kronolojisinde yerini aldı. Zamanın Başbakanı merhum Turgut Özal’ın Yunanistan Başbakanı Andreas Papandreou ile Davos’da bır araya gelmeleri, Ikı Almanya’nın birleşme protokolü, Filistin-İsrail barış görüşmeleri gibi konular da WEF’in yarım asırlık kronolojisinde yer aldı. Beş bin asker ve polisin 24 saat hizmet vereceği Davos toplantıları boyunca, Davos hava sahası uçuşlara kapalı olacak. Bunun yanında, zirvenin yapılacağı kongre merkezinin etrafını yaya ve araç trafiğine kapatıldı.



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