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29 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
- Dünya Diplomatlar Birliği KKTCTemsilciliği Açıldı - Albayrak Yüzde 100 Yerli Silahın 5 Aralık'ta Tanıtılacağını Duyurdu

- Dünya Diplomatlar Birliği KKTCTemsilciliği Açıldı - Albayrak Yüzde 100 Yerli Silahın 5 Aralık'ta Tanıtılacağını Duyurdu

Dünya diplomatlar birliği KKTC temsilciliği açıldı

( LEFKOŞA ) - Dünya Diplomatlar Birliği KKTC temsilciliği açıldı- Albayrak yüzde 100 yerli silahın 5 Aralık'ta tanıtılacağını duyurdu LEFKOŞA

Diplomat Toplantı Başkent Muhalefet 


- Dünya Diplomatlar Birliği Kıbrıs Temsilciliği, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin başkenti Lefkoşa’da açıldı. Dünya Diplomatlar Birliği Kıbrıs Temsilciliği, başkent Lefkoşa’da açıldı. Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (KAÜ) Mütevelli Heyeti Başkanı Serhat Akpınar’ın girişimleriyle gerçekleşen açılışa, Dünya Diplomatlar Birliği Genel Başkanı Günther Meinel ile Albayrak Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Albayrak, KKTC Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, ana muhalefet partisi UBP Genel Başkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Diplomatlar Birliği Başkanı Serhat Akpınar katıldı.
"Hedef Kıbrıs’ı bir barış adası yapmak" Serhat Akpınar açılışta gerçekleştirdiği konuşmada, Dünya Diplomatlar Birliği Kıbrıs Temsilciliği’nin Lefkoşa Derboyu’nda açılmasının önemine değinerek önümüzdeki süreçte sadece Avrupa Birliği (AB) değil Birleşmiş Milletler'e (BM) üye tüm ülkelerle iş birliği yapacaklarını söyledi.

Dünya Diplomatlar Birliği Kıbrıs Temsilciliği olarak ülke adına çok önemli adımlar atacaklarına inancını dile getiren Akpınar, hedeflerinin Kıbrıs’ı bir ‘barış adası’ yapmak olduğunu kaydetti.
"İş çevresini de katacağız" Dünya Diplomatlar Birliği Genel Başkan Yardımcısı ve Albayrak Holding Başkanı Adnan Albayrak, Birliğin BM nezdinde önemli hizmetler verdiğini belirterek, bu hizmetlere Kıbrıs Türk iş çevresini de katacaklarını söyledi.

Albayrak, toplantıda wantozun (enerji silahının) resmi tanıtımının ilk defa 5 Aralık’ta yapılacağını kamuoyu ile paylaştı. "Unutulan ülke Kuzey Kıbrıs" Dünya Diplomatlar Birliği Genel Başkanı Günther Meinel konuşmasında dünya üzerinde unutulmuş bir ülke durumunda olan Kuzey Kıbrıs’ı Avrupa Birliği’ne entegre etmek için çalışacaklarını dile getirdi. Kıbrıs Türkünün Avrupa’da adeta ‘üvey evlat’ muamelesi gördüğünü ifade eden Meinel, bunu normal evlat durumuna getirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Konuşmaların ardından Dünya Diplomatlar Birliği Kıbrıs Temsilciliği’nin açılışı gerçekleştirildi.

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