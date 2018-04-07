Dünya'da sadece Türkiye’de yapılıyor İzle

-Aynaların görüntüsü,

-Çalımanın görüntüsü,

-Meraklı bayanların sormaları,

-Dina Pazar'ın konuşması, detay.



( DÜZCE - ÖZEL - HD)-Ayna süsleme sanatı Dünya’da sadece Türkiye’de yapılıyor DÜZCE



- Düzce Halk Eğitim Merkezinde gerçekleştirilen ayna süsleme sanatı Dünya’da sadece Türkiye’de yapılıyor. Bu sanatı icra eden Dina Pazar, bu sanatın sadece Türkiye'de yapıldığını strese iyi geldiğini söyledi.



“Duyan anlayamaz, gören inanamaz, seyreden doyamaz, öğrenen bırakamaz” bu sözler, Türkiye’nin ilk ayna işleme sanatçısı Hüseyin Arda’ya ait. Sanatçının Türkiye’de yetiştirdiği bir kaç öğrenciden birisi olan Dina Pazar Düzce’de bu sanatı icra ediyor ve öğrenci yetiştiriyor. Dünya’da tek ülkemizde bu sanatın yapıldığını ifade eden Dina Pazar, Türkiye’de de bunu yapanın bir elin parmaklarını geçmediğini söyledi.



Dina Pazar, “Ayna uçlu çelik kalemle ve 100 gramlık çekiçle noktalama tekniğiyle vurarak resim, portre, gibi her şeyi yazabiliyoruz. Değişik bir teknik 81 çeşit tonlama yapabiliyoruz” dedi.

Strese iyi geliyor Ayna süsleme sanatının strese de iyi geldiğini işaret eden Pazar “Sadece stres amaçlı, tedavi amaçlı, hayatın zorluklarının üstesinden gelebilmek için kullanabileceğiniz bir sanat. Ne kadar öfkeniz varsa kaba çalışma dediğimiz bölüm var orda aynaları kırarak atıyorsunuz, büyük bir zevkle” diye konuştu.

5 Yıllık eğitimin ardından Dina Pazar 5 yıllık bir eğitimin ardından bu işi yapmaya başladığını belirterek “7 yıldır da ayna işlemenin içindeyim. İstanbul’da bir arkadaşımız var daha sonra çıkan öğrenci arkadaşlarımızda var. Tam olarak şu an ulaşan sayıyı bilmiyorum ama Hüseyin Arda hocanın sayılı birkaç öğretmenden biriyiz. Dünya’da bunu yapan yok sadece ülkemizde var” ifadelerinde bulundu. Yurt dışından da talep var Ayna Süsleme Ustası Dina Pazar, yaptığı ürünlerin yurt dışından da alıcısı olduğunu ifade ederek “Yurt dışından da siparişlerin geldiğini ifade eden Dina Pazar, genelde yurt dışından gelen taleplerin bozkurt olduğunu, tutukları takımların armaları, nişan tepsisi, isim gibi yazılar yazdırıyorlar” diye konuştu.

Pazar, aynanın büyüklüğüne göre ortalama bir resmin 1 hafta ile 1 ay kadar sürdüğünü söyledi.



Dina Pazar’ın çalışmasını gören bayanlarda büyük ilgi gösterdiler. (AY)

