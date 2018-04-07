Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
07 Nisan 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Dünya'da sadece Türkiye’de yapılıyor İzle

Dünya'da sadece Türkiye’de yapılıyor İzle

Dina Pazar'ın ayna süslemesi yaparken görüntüsü,

Parmak Portre Yurt Dışı Öğretmen Irak 

-Aynaların görüntüsü,
-Çalımanın görüntüsü,
-Meraklı bayanların sormaları,
-Dina Pazar'ın konuşması, detay.

( DÜZCE - ÖZEL - HD)-Ayna süsleme sanatı Dünya’da sadece Türkiye’de yapılıyor DÜZCE

- Düzce Halk Eğitim Merkezinde gerçekleştirilen ayna süsleme sanatı Dünya’da sadece Türkiye’de yapılıyor. Bu sanatı icra eden Dina Pazar, bu sanatın sadece Türkiye'de yapıldığını strese iyi geldiğini söyledi.

“Duyan anlayamaz, gören inanamaz, seyreden doyamaz, öğrenen bırakamaz” bu sözler, Türkiye’nin ilk ayna işleme sanatçısı Hüseyin Arda’ya ait. Sanatçının Türkiye’de yetiştirdiği bir kaç öğrenciden birisi olan Dina Pazar Düzce’de bu sanatı icra ediyor ve öğrenci yetiştiriyor. Dünya’da tek ülkemizde bu sanatın yapıldığını ifade eden Dina Pazar, Türkiye’de de bunu yapanın bir elin parmaklarını geçmediğini söyledi.

Dina Pazar, “Ayna uçlu çelik kalemle ve 100 gramlık çekiçle noktalama tekniğiyle vurarak resim, portre, gibi her şeyi yazabiliyoruz. Değişik bir teknik 81 çeşit tonlama yapabiliyoruz” dedi.
Strese iyi geliyor Ayna süsleme sanatının strese de iyi geldiğini işaret eden Pazar “Sadece stres amaçlı, tedavi amaçlı, hayatın zorluklarının üstesinden gelebilmek için kullanabileceğiniz bir sanat. Ne kadar öfkeniz varsa kaba çalışma dediğimiz bölüm var orda aynaları kırarak atıyorsunuz, büyük bir zevkle” diye konuştu.
5 Yıllık eğitimin ardından Dina Pazar 5 yıllık bir eğitimin ardından bu işi yapmaya başladığını belirterek “7 yıldır da ayna işlemenin içindeyim. İstanbul’da bir arkadaşımız var daha sonra çıkan öğrenci arkadaşlarımızda var. Tam olarak şu an ulaşan sayıyı bilmiyorum ama Hüseyin Arda hocanın sayılı birkaç öğretmenden biriyiz. Dünya’da bunu yapan yok sadece ülkemizde var” ifadelerinde bulundu. Yurt dışından da talep var Ayna Süsleme Ustası Dina Pazar, yaptığı ürünlerin yurt dışından da alıcısı olduğunu ifade ederek “Yurt dışından da siparişlerin geldiğini ifade eden Dina Pazar, genelde yurt dışından gelen taleplerin bozkurt olduğunu, tutukları takımların armaları, nişan tepsisi, isim gibi yazılar yazdırıyorlar” diye konuştu.
Pazar, aynanın büyüklüğüne göre ortalama bir resmin 1 hafta ile 1 ay kadar sürdüğünü söyledi.

Dina Pazar’ın çalışmasını gören bayanlarda büyük ilgi gösterdiler. (AY)
İlgili Foto Galeriler
Derya Öğretmenin En Acı GünüDerya Öğretmenin En Acı Günü
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
Başbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın ToplantısıBaşbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın Toplantısı
Irak'ta Parlamento Binası BasıldıIrak'ta Parlamento Binası Basıldı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı