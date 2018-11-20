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20 Kasım 2018 Salı günü yayınlandı
Dünya Çocuk Hakları Günü - HATAY

Dünya Çocuk Hakları Günü - HATAY

- Etkinlikten detay görüntüler - Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü Toplum Hizmetleri Daire Başkanı Hayrullah Köken'in konuşması - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Hatay İl Müdürü Ali Sandıkçı'nın konuşması - Çocukların gösterilerinden detayDünya Çocuk Hakları GünüHATAY (AA) - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü Toplum Hizmetleri Daire Başkanı Hayrullah Köken, "Türkiye ortalamasına göre bir kişinin günde en az iki saati sosyal medya, 4 saatti televizyonla geçiyor. Yaş düştükçe bu daha da artıyor." dedi.
Köken, Antakya Spor Salonu'nda Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Hatay İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada bakanlık olarak bu seneki sloganlarının 'Ekranla Değil, Akranla Büyüsün Çocuklar' olduğunu belirtti.
Çocukların kişiliklerinin oyunlarla gelişmesini istediklerini ifade eden Köken, şöyle devam etti:"Türkiye ortalamasına göre bir kişinin günde en az iki saati sosyal medya, 4 saatti televizyonla geçiyor. Yaş düştükçe bu daha da artıyor. İnternette çocukların oynadığı oyunların hemen hemen tamamı şiddet içerikli ve belli bir zaman sonra çocuklarımızın kişiliğinin gelişmesine olumsuz etki ediyor. Çocuklarımızı daha çok ekrandan uzak, medyayı, iletişimi, sosyal medyayı düzgün kullanmalarını istiyoruz."Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Hatay İl Müdürü Ali Sandıkçı ise, müreffeh toplumun temel unsurlarından birisinin toplumda çocuğa verilen önem ve değerle ilgili olduğunu kaydetti.
Sandıkçı, çocukların ilgi, yetenek ve becerilerinin geliştirilmesi, üretken, topluma yararlı, sorumluluk duygusuna sahip bireyler olarak yetiştirilmesinin sağlanmasının toplumun geleceği bakımından son derece önemli olduğunun altını çizdi.Konuşmaların ardından çocuklar şiirler okudu, Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Türk Sanat Müziği Korusu konser verdi ve Özel Kreş ve Gündüz Bakımevlerinde eğitim gören çocuklar dans gösterisi sundu.

Sosyal Medya Televizyon Dans Gösterisi Bakanlık Çerikli 

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