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20 Kasım 2019 Çarşamba günü yayınlandı
''Dünya Çocuk Hakları Günü'' etkinliği - SİİRT

''Dünya Çocuk Hakları Günü'' etkinliği - SİİRT

- ''Dünya Çocuk Hakları Günü'' etkinliği - Suriyeli çocukların ilahi okuması - Suriyeli çocukların oyun oynamaları, etkinliğe tabi tutulmaları - Uyum Merkezi Koordinatörü Faruk Süzgün'ün konuşması - Çanta dağılması Siirt 'te ''Dünya Çocuk Hakları Günü'' etkinliğiSİİRT (AA) - Siirt 'te, 20 Kasım ''Dünya Çocuk Hakları Günü'' dolayısıyla Suriyeli çocuklara yönelik etkinlik düzenlendi.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğünün işbirliğiyle gençlik merkezinde düzenlenen etkinliğe katılan 90 Suriyeli öğrenci satranç, tenis, masa tenisi ve badminton oynadı.Uyum Merkezi Koordinatörü Mehmet Faruk Süzgün, 20 Kasım ''Dünya Çocuk Hakları Günü'' nedeniyle düzenlenen etkinliğe katılan Suriyeli çocukların doyasıya eğlendiğini söyledi.

Programa Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Gökhan Marakçı da katıldı.

Masa Tenisi Gençlik Merkezi Satranç Badminton 

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