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06 Temmuz 2019 Cumartesi günü yayınlandı
'Dünya Barış Ormanları' için şehir şehir gezip fidan dikiyor - BİTLİS Haberi

'Dünya Barış Ormanları' için şehir şehir gezip fidan dikiyor - BİTLİS Haberi

- Yunus Emre Karaca'nın parkta çöp toplamasından detaylar - Öğrencilerin çöp toplamasından detaylar - Karaca ile röportaj - Bitlis Belediye Başkan Yardımcısı Zahir Saldıran ile röportaj - Fidan dikiminden detaylar"Dünya Barış Ormanları" için şehir şehir gezip fidan dikiyor - Çalıştığı inşaat firmasından istifa ederek daha yeşil bir dünya için gezgin olmaya karar veren arkeolog Yunus Emre Karaca, "Dünya Barış Ormanları Projesi" kapsamında Bitlis 'te gençlerle fidan dikti, çöp topladıBİTLİS (AA) - Hayalini kurduğu "Dünya Barış Ormanları Projesi"ni gerçekleştirebilmek için işinden istifa ederek gezgin olmaya karar veren arkeolog Yunus Emre Karaca, Bitlis 'te gençlerle fidan dikti, çöp topladı.Daha yeşil bir dünya için başlattığı "Dünya Barış Ormanları Projesi"ni (World Peace Forests) uygulamak çin Kastamonu'dan yola çıkan 29 yaşındaki Karaca, 7 ili dolaştıktan sonra Bitlis 'e ulaştı.Burada "Bisikletli Kütüphaneci" olarak tanınan Hakan Yücel'e projesini anlatan Karaca'ya Bitlis Belediyesi de fidan desteğinde bulundu.Karaca, kent merkezindeki bir parkta düzenlenen etkinlikte gençlik merkezi üyeleriyle çöp topladı, fidanları toprakla buluşturdu.Karaca, Bitlis 'in tarihi yerlerini gezdikten sonra Hakkari'ye gidecek. - "Hayatta iz bırakmayı istiyorum"Yola çıkmadan önce tüm kıyafetlerini Kızılaya, kitaplarını da kütüphaneye bağışladığını belirten Karaca, amacının insanların mülkiyet duygusunu ortadan kaldırmak olduğunu söyledi.

Türkiye'nin tüm illerini ve dünya başkentlerini gezerek farkındalık oluşturmaya çalışacağını anlatan Karaca, şöyle devam etti:"Bu şekilde hayatta iz bırakmayı planlıyorum. Bugün Bitlis 'e geldim. 8. projemi gerçekleştiriyorum. Bugüne kadar yaptığım projelerden en özeli buydu. Hem genç arkadaşlarımla çevre temizliği yaptık hem de kalabalık bir şekilde fidan diktik. Bu sayede doğaya bir katkı sunacağız. Bugüne kadar yaptığım etkinlikler içinde en kalabalığı oldu. Projeme destek vermeleri beni çok mutlu etti. Yarın buradan otostop yaparak Hakkari'ye gideceğim."Belediye Başkan Yardımcısı Zahir Saldıran da belediye olarak Yunus Emre Karaca'nın projesine destek verdiklerini kaydetti.

Çevre Temizliği Gençlik Merkezi İnşaat Firması Genç Arkadaşlar Farkındalık 

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