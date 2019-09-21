Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
21 Eylül 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Dünya Alzheimer Günü'nde duygulandıran video

Dünya Alzheimer Günü'nde duygulandıran video

Hazırlanan video

( İSTANBUL )- Alzheimer hastası adamın ismini hatırladığı eski futbolcuları karşısında görünce yaşadığı anlar duygulandırdı- Futbol 1 - Alzheimer 0- Kadıköy Belediyesi'nin hazırladığı video paylaşım rekoru kırıyor İSTANBUL

Sosyal Medya Kısa Film Alzheimer Hastası Harekete Geç Eski Futbolcu 


- Kadıköy Belediyesi’nin, Alzheimer’a yönelik farkındalığı arttırmak, sporun iyileştirici gücüne vurgu yapmak ve 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü’ne dikkat çekmek amacıyla yayınladığı “Futbol 1-Alzheimer 0” isimli kısa film sosyal medyada büyük ilgi gördü. Videoda alzheimer hastası bir adamın tutku ile bağlı olduğu futbolcuların isimlerini hatırlaması ve bir anda ismini hatırladığı eski futbolcuları karşısında görerek duygusal anlar yaşadığı bölüm gözleri doldurdu. Beşiktaş ve Fenerbahçe spor kulüplerinin de sosyal medya hesaplarından paylaştığı videoyu paylaşanlardan isimlerden biri Alzheimer hastasının adını hatırlamakta zorlandığı Fenerbahçe’nin eski kaptanı Alex oldu. "Bildiklerinizi unutabilirsiniz ama tutkularınızı asla” sloganıyla paylaşılan kısa filmde Kadıköy Belediyesi Alzheimer Merkezinden yararlanan hastaların yanı sıra Fenerbahçe eski futbolcusu Ogün Altıparmak, Beşiktaş eski futbolcusu Sanlı Sarıalioğlu, Galatasaray eski futbolcusu Candemir Berkman rol aldı. Libero Dergisi’nin hazırladığı ‘Futbol vs Alzheimer’ videosundan esinlenen kısa filmde, hastaların hafıza sorunları yaşamalarına rağmen futbola dair anıları ve isimleri unutmadıkları görüldü.
İsimleri unutmadığı futbolcuların bir anda karşısında gören alzheimer hastası Sedat Bekar'ın ismini hatırladığı futbolcuları karşısında gördüğü anlar ve yaşadığı sevinç gözleri doldurdu.Videoda Yaşanan bu duygusal anların ardından Sedat Bekar ve eski futbolcular beraber eski futbol müsabakalarını izliyor. Alex de paylaştı Kısa bir sürede beğeni yağmuruna tutulan kısa film, Fenerbahçe ve Beşiktaş Spor Kulüplerinin resmi hesaplarından paylaşıldı. Videoyu paylaşan isimlerden biri de filmde bir Alzheimer hastasının adını hatırlamakta zorlandığı Fenerbahçe’nin eski kaptanı Alex oldu. Alex, Fenerbahçe Spor Kulübünün ‘Onlar unutur, tutkular hatırlatır. Sporun gücüyle sen de harekete geç, unutma” diyerek paylaştığı videoyu, hem mutluluk hem de hüzün içeren emojiler kullanarak paylaştı. “Futbol duygusal iz bırakır"” Çekimlerde Fenerbahçe Dumlupınar Spor Kulübü ve Kadıköy Belediyesi Alzheimer Merkezi’ne ait mekanlar kullanıldı. Filmde Türkiye Alzheimer Derneği Kadıköy Şubesi Başkanı Nörolog Prof. Dr. Türker Şahiner’in şu sözlerine de yer verildi: “Bir Alzheimer hastasını rehabilite ederken, seçtiğimiz etkinlikler içerisinde duygusal dünyası çok önem taşır. Bu nedenle duygusal dünyadaki etkinlikleri artırmak için geçmişte duygusal izleri çok fazla bırakan etkinlikleri seçeriz. Futbol bunlar için mükemmel bir örnektir.”
İlgili Foto Galeriler
Efsane haline gelen komik sorularEfsane haline gelen komik sorular
Sosyal medyada ünlülerSosyal medyada ünlüler
Paylaşım rekorları kıran kurban bayramı cepsleriPaylaşım rekorları kıran kurban bayramı cepsleri
İnternet yıldızı Hüsniye Nine yaşamını yitirdiİnternet yıldızı Hüsniye Nine yaşamını yitirdi
İşinize yarayacak pratik bilgilerİşinize yarayacak pratik bilgiler
Hayattaki Olmayan Şansınızı Gösteren CapslerHayattaki Olmayan Şansınızı Gösteren Capsler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı