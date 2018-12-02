Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
02 Aralık 2018 Pazar günü yayınlandı
Dünya 16 Yaş Altı Satranç Olimpiyatları sona erdi - KONYA

Dünya 16 Yaş Altı Satranç Olimpiyatları sona erdi - KONYA

- Törenden görüntüler - TSF Başkanı Gülkız Tulay'ın konuşması - En iyi kız sporcu seçilen milli satranççı Çisel Anaçoğlu'nun madalyasını almasıDünya 16 Yaş Altı Satranç Olimpiyatları sona erdi - En iyi kız sporcu seçilen milli satranççı Çisel Anaçoğlu, beşinci masa birinciliğini elde ederek çifte madalya kazandıKONYA (AA) - Türkiye Satranç Federasyonunun (TSF) ev sahipliğinde Konya 'da gerçekleştirilen Dünya 16 Yaş Altı Satranç Olimpiyatları sona erdi.Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen ve 24 Kasım'da başlayan organizasyona, 39 ülkeden 229 sporcu katıldı.
Dokuz turda tamamlanan olimpiyatlarda, Özbekistan birinci, Hindistan ikinci, Çin de üçüncü oldu. Milli satranççı Çisel Anaçoğlu, en iyi kız sporcu ve beşinci masa birinciliğini elde ederek çifte madalya kazandı.TSF Başkanı Gülkız Tulay, Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen ödül töreninde, unutulmayacak bir organizasyona imza attıklarını söyledi.

Organizasyona destek veren Selçuklu Belediyesine teşekkür eden Tulay, şunları kaydetti:"Sahip olduğumuz tecrübeyle uluslararası organizasyonları son derece nitelikli ve başarılı bir şekilde hayata geçiriyoruz. Bunu sadece biz değil dünya satranç otoriteleri de altını çizerek her platformda dile getiriyor. Türk satrancı olarak bu güzel deneyimi 2019 Avrupa Kadınlar Şampiyonası ve 2020 Avrupa Yaş Grupları Şampiyonası ile yaşamaya devam edeceğiz. Konya 'da 9 tur süren centilmence bir yarışa şahitlik ettik. 39 ülkeden 46 takımdan 229 sporcuyu ülkemizde buluşturduk. Sporcularımızın ve takımlarımızın birlik ve beraberliğine, azmine ve heyecanına ortak olduk. Bu organizasyonda emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum."Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

Ödül Töreni Satranç Uluslararası Olimpiyat Uluslararası Organizasyonlar 

İlgili Foto Galeriler
Çinli Heykeltıraştan 15 Temmuz HeykeliÇinli Heykeltıraştan 15 Temmuz Heykeli
Binali Yıldırım dünya çocuklarıyla biraradaBinali Yıldırım dünya çocuklarıyla birarada
Yalçın Topçu Türk Demokrasi Tarihi Ve Darbeler KonferansındaYalçın Topçu Türk Demokrasi Tarihi Ve Darbeler Konferansında
Yalçın Topçu: 15 Temmuzu Unutmayacağız, UnutturmayacağızYalçın Topçu: 15 Temmuzu Unutmayacağız, Unutturmayacağız
Renault TREZOR 2016'nın En Güzel Konsept Otomobili seçildiRenault TREZOR 2016'nın En Güzel Konsept Otomobili seçildi
Evlilik Hazırlıkları Fuarı İstanbulda BaşladıEvlilik Hazırlıkları Fuarı İstanbulda Başladı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı