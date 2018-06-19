Dündar, Seçim Koordinasyon Merkezi’ni ziyaret etti Haberi

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- Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, AK Parti Osmangazi İlçe Seçim Koordinasyon Merkezi’ni (SKM) ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Başkan Dündar, seçim koordinasyon merkezinin 24 Haziran seçimlerine hazırlık aşamasında önemli çalışmalara imza attığını söyledi.



Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, 24 Haziran’da yapılacak seçimler öncesi çalışmalara başlayan AK Parti Osmangazi Seçim Koordinasyon Merkezi’ni ziyaret edip çalışmalar hakkında bilgi aldı. Seçim Koordinasyon Merkezi’nde kurulan birimleri inceleyen ve Seçim Koordinasyon Başkanı Mustafa Ateş’ten yapılan çalışmalarla ilgili bilgi alan Başkan Dündar, 24 Haziran seçimlerine hazırlıkta bu merkezin önemli görevler üstlendiğini söyledi.



Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, yaptığı konuşmada, “Seçim için son haftaya girdik. AK Parti kadroları seçim çalışmalarını başarılı şekilde sürdürüyor. İlçemizde seçim çalışmaları AK Parti Osmangazi İlçe Seçim Koordinasyon Merkezi’nde yürütülüyor. Bizler de SKM’nin belirlediği programlar doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Burada yapılan çalışmalarla, sahada bulunan adaylarımızın programları da daha hızlı ve seri şekilde işliyor. Osmangazi’yi karış karış geziyoruz. Kadın kollarımız, gençlik kollarımız, ana kademe üyelerimiz ve milletvekili adaylarımız ile seçim çalışmalarına aralıksız devam ediyoruz. AK Parti Osmangazi İlçe Başkanımız Ufuk Cömez ile birlikte her gün farklı mahallelerde vatandaşlarımız ile bir araya geliyoruz. SKM’nin programları doğrultusunda, seçime kadar en verimli şekilde çalışmalarımıza devam edeceğiz. Tüm teşkilatlarımız ve kollarımızla birlikte çalışıp inşallah 24 Haziran günü Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı başkan yapıp meclise rekor sayıda milletvekili sokacağız” dedi.

AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Cömez de yaptığı konuşmada, “İl başkanlığımız başkanlığında, adaylarımızla, belediye başkanlarımızla, il ilçe teşkilatlarımızla, kadın ve gençlik kollarımızla, mahalle temsilcilerimizle beraber sahada olup, seçimden iyi bir sonuçla çıkacağız. Osmangazi’deki tüm mahallelere tek tek gidiyoruz. Tüm teşkilat üyelerimiz ve milletvekili adaylarımız ile girmedik sokak ve cadde bırakmıyoruz. İlk kez oy kullanacak olan genç kardeşlerimize gençlik kollarımız ziyaretler yapıyor ve 24 Haziran seçimlerinin ülkemiz adına ne kadar önem taşıdığını anlatıyoruz. İnşallah 24 Haziran seçimlerinden yüzümüz gülerek ayrılacağız ve Sayın cumhurbaşkanımızı inşallah hep beraber başkan yapacağız " diye konuştu.

(MA)

