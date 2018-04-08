Dündar: “1326’daki diriliş ruhunu yaşıyoruz”

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- Osmangazi Belediyesi’nin 14’üncüsünü düzenlediği Osman Gazi’yi Anma ve Bursa’nın Fethi Şenlikleri kapsamında “Türkiye'nin Ortadoğu Politikaları ve Afrin Zaferi” konulu bir konferans düzenlendi.

Abdal Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen programa gazeteciler Şebnem Bursalı, Fatih Atik ve Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Sinan Burhan konuşmacı olarak katıldı.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Türk Milleti’nin yaşadığı zor süreçlerden diriliş ruhuyla ayağa kalktığına dikkat çekti. Haçlı zihniyetinin hiçbir zaman emellerinden vazgeçmediğini belirten Dündar, “15 Temmuz hain darbe girişimi de o emellerin bir tezahürüdür. Çok şükür Çanakkale ruhu 15 Temmuz’da yeniden ayağa kalkarak işgal girişimini püskürttü. Ordumuz Afrin’e girerken devletlerin bile tek başına yapamayacağı tünelleri, yatırımları gördük. Mühendislik ürünü bu tüneller Fransız fabrikasının betonuyla çimentosuyla yapılmış. Biz oraya girmemiş olsaydık, onlar Türkiye’ye girecekti. NATO, BM hangi birlik olursa olsun kendi birliğimiz çok önemli. O birlik ruhu çok şükür Bursa’da var. 1326’daki diriliş ruhunu yaşatmak için 14 yıldır fetih şenliklerini coşkuyla yapıyoruz. Balkanlar’dan Orta Asya’ya kardeşlerimizle birlikte oluyoruz” dedi.

Gazeteci yazar Şebnem Bursalı da Türkiye’nin son dönemde birçok düşmanla mücadele ettiğini vurgulayarak, “Bütün sıkıntıları çok şükür atlatıyoruz. 2019, en azından düşmanların artık yeteri kadar ders aldığı ve Türkiye üzerine bu kadar büyük oyunlar oynayamayacakları bir dönüm noktası olacak. İnşallah sorunsuz atlatılacak. Bu arada Türkiye’nin verdiği sınavlar bitmiyor. Fırat Kalkanı ile başlayan sonrasında Afrin’de Zeytin Dalı Harekatı ile devam eden gelişmelerle sadece kendi ülkemizde değil Orta Doğu’da oyun kuran ve Türkiye’siz de bu oyunun hiçbir şekilde kurulamayacağını gösteren bir süreç yaşıyoruz” diye konuştu.

Gazeteci Fatih Atik ise, “Biz Afrin’e gidiyoruz, bize ‘niye oraya gidiyorsunuz’ diyorlar. Halbuki bu topraklar bizim. Tanrı Dağları’ndan gelen çocuklara niye geldiniz diyorlar. 10 kilometre öteden kalkıp gelenlere bir şey demiyorlar. Bu toprakları kanımızı dökerek savunmak zorunda kalıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, 15 Temmuz’da büyük bir darbeden kurtuldu. AB’nin NATO’nun saldırısına uğradık. FETÖ, aynı PKK ve YPG gibi bir maşaydı. NATO üyesi olmamıza rağmen onların saldırısına uğradık. O saldırı hala devam ediyor. 28 Şubat’ta karşımızda kim varsa, 15 Temmuz’da da aynı güruh vardı. Afrin’de de aynı düşmanlarla savaşıyoruz. İyi gelişmeler yaşanıyor” şeklinde konuştu.

Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen Türkiye-Rusya-İran buluşmasının dünyanın dengesini değiştirdiğinin altını çizen Atik, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde ve Putin’in destekleriyle bu üçlü zirve, bu coğrafyanın kaderini değiştirdi. Cumhurbaşkanımız Ankara’da Putin ile görüşürken ABD Genelkurmay Başkanı ‘PKK, bizim ana ortağımızdır’ diye açıklama yapıyor. Türkiye’ye açıktan savaş ilan ediyor. Türkiye ile Rusya yan yana gelmesin diye ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Rus uçağını düşürmek tamamen bir FETÖ projesiydi. Bizi Rusya ile savaştırmak istediler. Çünkü Türkiye ile Rusya yan yana geldiğinde bu coğrafyada kader değişecek” ifadelerini kullandı.

