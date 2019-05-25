Dün cezaevinden çıktı bugün 11 iş yeri soydu , kasaptan girdi balıkçıdan çıktı İzle

-KASABA GİREN HIRSIZIN GÜVENLİK KAMERASINDA ÇÖMELEREK KASAYA DOĞRU YÖNELİŞİ

-HIRSIZIN KASADAN PARALARI ALARAK POŞETE KOYMASI

-HISIZIN BALIKÇIYA GİRİŞ GÖRÜNTÜSÜ

-BALIKÇIDAKİ PARA KASASINA YÖNELMESİ, PARALARI VE BAHŞİŞ KUTUSUNU ALARAK ÇIKMASI

-BALIKÇILAR ÇARŞISI

-KASAP VE BALIKÇI İLE RÖPORTAJ



( ANTALYA )- Hırsızlık suçundan dün cezaevinden çıkan 17 yaşındaki U.K, bir gecede soymadık iş yeri bırakmadı- Soyduğu iş yerlerinde güvenlik kameralarına yakalanan U.K’nın rahat tavırları görenleri hayrete düşürdü. ANTALYA



- Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde uslanmaz hırsız bir gecede 11 iş yerine girdi. Hırsızlık anları saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Edinilen bilgilere göre olay saat 02.00 sıralarında manavlar çarşısında meydana geldi. Sabah iş yerini açan iş yeri sahipleri ve çalışanları çok geç olmadan soyulduklarını anladı. Hırsızlık ihbarıyla işyerlerinde bulunan güvenlik kameralarını inceledi. Hırsızın, hırsızlık suçunda tutuklu bulunan ve dün cezaevinden çıktığı öğrenilen 17 yaşındaki U.K. olduğu çok geçmeden anlaşıldı. Güvenlik kamerasında bir kasaba çatıdan giren şahıs, et dolabının arkasına saklanıp çömelerek paraka kasasına yöneliyor. Para kasasını açan şahıs, aldığı bir poşetin içine paraları doldurup geldiği yoldan çıkıyor. Güvenlik kameralarına yansıyan bir diğer görüntüde de hırsız balıkçı önünde keşif yapıyor. Araba ışıklarını farkedince masaların arasına saklanan hırsız daha sonra iş yeri önünde dekor amaçlı bulunan testinin üzerine basıp, can simidine tırmanarak çatıya çıkıyor. Çatıdan iş yerine giren hırsız, kasada bulanan paraları ve bahşiş kutusunu alarak kayıplara karışıyor. Sabah iş yerine geldiğinde soyulduğunu anlayan kasap Metin Özgün, hırsızın üst kattan içeri girdiğini ve kasaya yönelerek bozuk paraları aldığını söyledi.



Özgün, hırsızlık anının kameraya yansıdığını ve hırsızın kimliğinin tespit edildiğini belirtti.

Balıkçı Ali Özçelik ise, “Hırsız üst kattan girip buraya gelmiş. Kasada bulunan paraları ve bahşiş kutusunu almış. Söylediklerine göre daha dün hırsızlıktan cezaevinden çıkmış, bu gece de manavlar çarşısındaki 10-15 esnafın iş yerine girmiş” dedi.



