Dumlupınar Şehitleri facianın 65. yılında unutulmadı

--Donanma komutanı Tatlıoğlu'nun anıta çelenk bırakması

--İstiklal marşı ve saygı duruşu

-- Dz. Alb. Mete Kavcı'nın konuşması

--Anıt önünde görüntü

--Şehitler anısına denize çelenk bırakılması



( KOCAELİ - HD)- Dumlupınar denizaltısında şehit düşen 81 denizaltıcı Gölcük Donanma Komutanlığı’nda anıldı KOCAELİ



- Çanakkale Boğazı'nda 4 Nisan 1953 tarihinde yük gemisi ile çarpışarak batan Dumlupınar Denizaltısı'nda şehit olan 81 denizci, facianın 65. Yılında Gölcük Donanma Komutanlığı'nda anıldı. Akdeniz'de yapılan NATO tatbikatına katılan Dumlupınar Denizaltısı, 4 Nisan 1953 yılından Kocaeli'de bulunan Gölcük Donanma Komutanlığı'na dönüşü sırasında Canakkale Boğazı'nda kutru yük gemisi ile çarpışarak batmıştı. Batan Dumlupınar denizaltısında 7 subat,35 astsubay ve 39 er olmak üzere toplam 81 denizaltıcı şehit olmuştu. Son dalışını yapan Dumlupınar denizaltısında şehit olan 81 denizaltıcı facianın 65. yılında Gölcük Donanma Komutanlığı'nda anıldı. Düzenlenen törene Donanma Komutanı Koramiral Ercüment Tatlıoğlu, Dumlupınar şehitlerinin aileleri, emekli denizaltıcılar ve bölgede görev yapan amiraller, gaziler ve şehit yakınları katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan törende Koramiral Ercüment Tatlıoğlu, 81 denizaltıcının anısına Gölcük Donanma Komutanlığı'nda bulunan Deniz Şehitleri Anıtı'na çelenk bıraktı. Günün anısına konuşan Dz. Alb. Mete Kavcı, Dumlupınar Denizlatısı şehitlerinin ebediyete kadar unutulmadığını belirterek, "TCG Dumlupınar 1944 yılında ABD’de inşa edilmiş ve 19 Aralık 1950 tarihinde Türk Donanma’sına katılmıştır. 1953 yılına kadar sayısız görevleri başarı ile tamamlayarak Başarılı geçen bir NATO tatbikatı sonrasında 3 Nisan’ı 4 Nisan’a bağlayan gece yarısı Gölcük’e dönmek üzere Çanakkale Boğazına girdi. Çanakkale şehitlerini iskele taraftan son kez selamlayan Dumlupınar, saat 02. civarında Nara açıklarında İsveç bandıralı Naboland isimli şilep ile çarpıştı. TCG Dumlupınar kısa sürede kahraman denizaltıcıları ile birlikte bir daha hiç çıkmamak üzere sulara gömülmüştür." dedi.

“ Bugün burada 81 denizaltıcı şehidimizin arkasından ağlamak için toplanmadık” Şehitleri saygı ve rahmetle andıklarını belirten Albay Kavcı, “Çarpışma sonrası köprü üstünde bulunan komutan, vardiya subayı, harekat subayı gözcü astsubayı ile o esnada kulede bulunan seyir astsubayı denize atlayarak hayatlarını kurtarabilmişlerdir. Günün teknolojik imkansızlıkları, olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle kurtarma gayretlerinden maalesef olumlu netice alınamamış. 7 subay, 35 astsubay ve 39 er olmak üzere toplam 81 denizaltıcımıza ulaşılamamıştır. Artık onlar en yüce makam olan şehitlik mertebesine ulaşmış, şehitler diyarı Çanakkale ile bütünleşmişlerdir. Bugün elim bir kaza sonucu ebediyete intikal etmiş 81 denizaltıcı şehidimizin arkasından ağlamak için değil, şanlı bayrağımızın altına onları şükranla anmak, aziz ruhları önünde tazim ile eğilmek, en az onlar kadar bu vatan uğruna canımızı feda edebilme azim ve kararlığına sahip olduğumuzu göstermek için toplandık” ifadelerini kullandı. Konuşmanın ardında Gölcük Donanma Komutanlı Denizaltı Filosu Komutanlığı iskelesinde Donanma Komutanı Koramiral Ercüment Tatlıoğlu ve şehit aileleri denize çelenk ve karanfil bıraktı. Tören, limanda bulunan denizaltı gemilerinin gezilmesi ile son buldu. (UK

