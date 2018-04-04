Dumlupınar şehitleri Donanma Komutanlığı'nda anıldı - KOCAELİ

- Anıta çelenk koyulma görüntüleri - Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması - Deniz Albay Kavcı'nın konuşması - Şehit aileleri, askeri erkan ve diğer katılımcıların fotoğraf çektirmeleri - Denizaltı Filosu Komutanlığına geçerek denize çelenk bırakılmasıDumlupınar şehitleri Donanma Komutanlığı'nda anıldı - NATO tatbikatından dönen Dumlupınar denizaltısının, 4 Nisan 1953'te Çanakkale Boğazı'nda İsveç bandıralı gemiyle çarpışarak batması sonucu şehit olan 81 denizci için anma töreni düzenlendi - Deniz Albay Kavcı: - "Bu topraklarda bağımsız, demokratik, laik ve güçlü Türkiye olgusunu tüm dünyaya kabul ettirebiliyorsak, Türk milleti olarak her geçen gün daha da büyüyor ve güçlenebiliyorsak, bunu vatanları uğruna canlarını seve seve feda eden şehitlerimize ve kahraman gazilerimize borçlu olduğumuzu asla unutmuyoruz"KOCAELİ (AA) - NATO tatbikatından dönen Dumlupınar denizaltısının 65 yıl önce Çanakkale Boğazı Nara Burnu önlerinde İsveç bandıralı "Naboland" adlı gemiyle çarpışarak batması sonucu şehit olan 81 denizci Kocaeli 'de anıldı.Donanma Komutanlığı Gölcük Deniz Ana Üssü'ndeki Deniz Şehitleri Anıtı önünde düzenlenen törene, Donanma Komutanı Koramiral Ercüment Tatlıoğlu, Dumlupınar şehitleri aileleri, emekli denizaltıcılar, bölgede görev yapan amiraller ve denizaltı personeli katıldı. Çelenk sunumu, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan törende Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal ve Donanma Komutanı Koramiral Tatlıoğlu'nun mesajları okundu.Deniz Albay Mete Kavcı, burada yaptığı konuşmada, Dumlupınar denizaltısındaki kahramanların, tarih boyunca hür yaşamış Türk milletinin özgürlüğü ve bağımsızlığı için şehit olduğunu söyledi.
Şehitlerin, ulus olarak var oluşun, birlik ve beraberliğin, vatan sevgisinin en önemli parçası olduğunu ifade eden Kavcı, "Onlar hepimize, bu topraklarda hür ve bağımsız yaşayabilmek için karada, denizde, havada ve hatta denizin altında gerektiğinde vatan uğruna canımızı seve seve verebilmenin en kutsal görevimiz olduğunu tarihe yazdıkları altın harflerle öğrettiler. Bu topraklarda bağımsız, demokratik, laik ve güçlü Türkiye olgusunu tüm dünyaya kabul ettirebiliyorsak, Türk milleti olarak her geçen gün daha da büyüyor ve güçlenebiliyorsak, bunu vatanları uğruna canlarını seve seve feda eden şehitlerimize ve kahraman gazilerimize borçlu olduğumuzu asla unutmuyoruz." diye konuştu. Kavcı, Dumlupınar denizaltısı hakkında katılımcılara bilgi vererek, yaşanan kazayı anlattı. - "Onları hiçbir zaman unutmayacağız"Şehit aileleri adına konuşan Şehit Telsiz Astsubay Kıdemli Başçavuş Sait Yıldırım'ın kızı Prof. Dr. Berke İnel ise şehitleri, geleneksel yapı gereği özel eğitilmiş, güçlü fizik gücüne sahip, çelik iradeli leventler olarak tanımlayabileceklerini söyledi.
Her cefalı ve uzun eğitimin ardından kutsal görev bilinci oluştuğunu ifade eden İnel, "Dumlupınar denizaltısının 81 gözü pek denizcisinin son anlarında dahi 'Vatan sağolsun' milli mesajı içimizi titretirken, değil 65 yıl sonra, onları hiçbir zaman unutmayacağımızın da bir cevabıdır." diye konuştu. Konuşmanın ardından şehit aileleri, askeri erkan ve diğer katılımcılar fotoğraf çektirdi.Harp Silah Araçları Müzesi'nin gezilmesinin ardından ziyaretçiler, Denizaltı Filosu Komutanlığı'na geçerek denize çelenk bıraktı.Program, TCG Doğanay denizaltısının gezilmesi ve Denizaltı Filosu Komutanlığı'nda gerçekleşen öğle yemeğiyle sona erdi.