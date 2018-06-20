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20 Haziran 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Dumlupınar faciasının son tanığı Hüseyin Akış son yolculuğuna uğurlandı

Dumlupınar faciasının son tanığı Hüseyin Akış son yolculuğuna uğurlandı

Hüseyin Akış’ın naşının camiye getilirme görüntüsü

Şehit İsveç Askeri Tören Akkale Tatbikat 

-Hüseyin Akış’ın cami önünde naaşının görüntüsü
-Hüseyin Akış’ın fotoğraf görüntüsü
-Hüseyin Akış’ın ailesinin görüntüsü
-Cenaze namazından görüntü
-Askerlerden genel görüntü

( MERSİN ) MERSİN

- Çanakkale Boğazı'nda İsveç bandıralı Naboland şilebiyle çarpışarak batan Dumlupınar'dan sağ kurtulan Seyir Astsubayı Hüseyin Akış yaşadığı Mersin’in Silifke ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Seyir Astsubayı Hüseyin Akış için Silifke Zeytinli Cami önünde askeri tören düzenlendi.
4 Nisan 1953'te batan Dumlupınar Denizaltısı, Türk denizcilik tarihinin en büyük facialarından birini yaşadı. 81 denizcimiz Çanakkale Boğazı'nın serin sularında can verdi. Faciadan sağ kurtulan isimden biri olan Hüseyin Akış’ın vefatı üzerine memleketi Mersin’in Silifke ilçesinde askeri tören düzenlendi.
Tören’de gazinin kızları Nesin Akış, Nevin Akış ve oğulları Arif Akış, Akif Akış taziyeleri kabul etti. Cenaze törenine Silifke Kaymakamı Şevket Cinbir, Kocaeli Gölcük Denizaltı Filosu Komutanı Tuğamiral Bülent Turan, Mersin Merkez Komutanı Deniz Piyade Albay Erdal Altay, Adana Asker Alma Bölge Başkanı Albay Ahmet Atay, Silifke Belediye Başkan Yardımcısı Cengiz Gümüş ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Akdeniz’de NATO tatbikatına katılan Dumlupınar, 4 Nisan 1953’te Gölcük’teki Donanma Komutanlığına dönmek için girdiği Çanakkale Boğazı Nara Burnu önlerinde İsveç bandıralı "Naboland" adlı gemiyle çarpışmış, denizaltının güvertesindeki ve köprü üstündeki 5 asker kazadan sağ kurtulurken, dışarıya çıkamayan 81 personel şehit düşmüştü.
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