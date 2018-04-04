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04 Nisan 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Dumlupınar denizaltısı şehitleri anıldı - ÇANAKKALE Haberi

Dumlupınar denizaltısı şehitleri anıldı - ÇANAKKALE Haberi

- Nara Barbaros Şehitliği'nde düzenlenen törenden detaylar - Şehit denizciler anısına "TCG İnönü" denizaltısından, batığın bulunduğu noktaya çelenk bırakılmasından detaylar - Gaziler ve şehit yakınlarından detaylar - Şehit olan Astsubay Selami Özben'nin kız kardeşi Günaydın Tezbulut ile röportajDumlupınar denizaltısı şehitleri anıldı - Çanakkale Boğazı'nda 1953'te Dumlupınar denizaltısının batması sonucu şehit olan 81 denizci için anma töreni yapıldıÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Boğazı Nara Burnu önlerinde 4 Nisan 1953'te İsveç bayraklı "Naboland" adlı gemiyle çarpıştıktan sonra batan Dumlupınar denizaltısında şehit olan 81 denizci törenle anıldı.TCG Dumlupınar (D - 6) denizaltısı şehitleri için kazanın 65. yılında Nara Barbaros Şehitliğinde tören düzenlendi.
Şehit denizciler için saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı'nın okunduğu törene, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mithat Kemal Algül ile askeri personel katıldı.
Vali Tavlı ile Tuğamiral Algül, gaziler ve şehit yakınları şehitliğe karanfil koydu.Daha sonra "TCG İnönü" denizaltısına geçen Tavlı ve Ertem, "TCG Dumlupınar"ın 65 yıl önce battığı noktaya çelenk bıraktı. Davetliler töreni denize açılan "TCG Karabiga" gemisinden izledi.Şehit Selami Özben'in kız kardeşi Günaydın Tezbulut, gazetecilere yaptığı açıklamada, üzgün ama aynı zamanda gururlu olduklarını söyledi.

Ağabeyi şehit düştüğünde 17 yaşında olduğunu belirten Tezbulut, ''Vefatını duyduğumuz zaman çok kötü olduk. Annem kendinde değildi zaten bayılmıştı. Evimiz doldu, taştı. Gelmeyen kalmadı. O günkü yaşadıklarımı anlatamam. Battıktan sonra her sene buraya bazen de Gölcük'e gidiyoruz." diye konuştu.
Daha sonra şehidin kaleme aldığı şiirden bir dörtlük okuyan Tezbulut, "Ağabeyim şiirlerini hep ölüm üzerine yazmış." dedi.
Buradaki törenin ardından Nara Kalesi'nde de etkinlik düzenlendi.

Şehit Yakınları Anma Töreni Saygı Duruşu Kız Kardeş Askeri Personel 

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