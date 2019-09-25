"Dumansız araçlar" uygulaması - İSTANBUL - Uygulamalardan görüntüler İstanbul ’da "dumansız araçlar" uygulaması - Kentin çeşitli noktalarında çok sayıda polisin katılımıyla yapılan uygulamada, araçlarda sürücülerin sigara içip içmedikleri denetlendi - Araç içinde sigara içen sürücülere 153 lira ceza kesildiİSTANBUL (AA) - İstanbul ’da polis ekiplerince trafikte sigara yasağına ilişkin "dumansız araçlar" uygulaması gerçekleştiriliyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı çok sayıda polisin katılımıyla yapılan uygulamada, araçlarda sürücülerin sigara içip içmedikleri denetlendi.Ekipler, seyir halindeki aracında sigara içtiği belirlenen sürücüleri uygulama noktasında durdurdu. Durdurulan şoför ve yolculara, araçlarda sigara içilmemesi konusunda da uyarılarda bulunurken ekipler, araç içinde sigara içen sürücülere 153 lira ceza kesti.Öte yandan, denetimde sürücülerin Genel Bilgi Taraması'nın (GBT) yapıldığı uygulamaya dedektör narkotik köpeği de katıldı, araçlarda arama yapıldı.Uygulamaların gün boyunca farklı bölgelerde devam edeceği öğrenildi.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım