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17 Kasım 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Dumanlı Yaylası sonbaharın gelmesiyle fotoğraf tutkunları ve doğaseverlerin uğrak yeri haline geldi...Dumanlı Yaylası havadan böyle görüntülendi İzle

Dumanlı Yaylası sonbaharın gelmesiyle fotoğraf tutkunları ve doğaseverlerin uğrak yeri haline geldi...Dumanlı Yaylası havadan böyle görüntülendi İzle

Vatandaşların doğada vakit geçirmeleri

Yarış Gesi Ziyaretçiler Şili Sonbahar 

-Kayın ağaçları
-Koşan atlar

( OSMANİYE -ÖZEL) OSMANİYE

- Osmaniye’nin Düziçi ilçesine bağlı Dumanlı Yaylası, sonbaharın gelmesiyle doğaseverlerin ve fotoğraf tutkunlarının uğrak yeri haline geldi. Her yılın kasım ayında ziyaretçi akınına uğrayan yaylaya, Türkiye’nin birçok bölgesinden doğaseverler ve fotoğraf tutkunları, güzel doğa manzarasını görmek ve fotoğraflamak için adeta yarışıyor. Yayla sakinlerinin kışın atlarını doğaya saldıkları gören tüm ziyaretçiler heyecanla atların doğadaki hallerini izlediler. Kafileler halinde 10 kilometrelik parkurlarda yaylayı gezen guruplar, temiz hava ve güzel manzaraların tadını çıkarıyorlar. Sarının, yeşilin, kızılın hakim olduğu yaylada fotoğraf tutkunları bol bol doğa manzaraları çekiyor. Osmaniye Fotoğraf Sanatçıları Derneği Başkanı Murat Anıl, Dumanlı yaylasına her yıl kasım ayının ilk haftalarında dernek üyeleri ile geldiklerini ve her yıl yaylanın ziyaretçisinin artığını belirtti.
Anıl, “Yürüyüş parkurları çok rahat. Doğanın bu harika renk cümbüşünü herkesin mutlaka bir kere görmesini isterim” dedi
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