Dumandan etkilenen 3.5 aylık bebeği itfaiye eri çıkarttı

-ekiplerden detay

-itfaiye erinin bebeği kucağında taşımasından detay

-kalabalıktan detay

-komşu ile röp



( KARABÜK ) KARABÜK



- Karabük’te apartmanın 1. katında çıkan yangındaki dumandan etkilenen 3.5 aylık bebeği dışarı çıkaran itfaiye eri bebeği kucağında ambulansa taşıdı. Edinilen bilgiye göre, Kayabaşı Mahallesi Engin Sokak’ta bulunan Umut apartmanında Hanım Kalay’a (63) ait dairede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Komşuları daireden gelen duman kokusu üzerine itfaiye ekiplerine haber verdiler. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alırken, 4. katta oturan ailenin 3.5 aylık bebeği Irmak Erhal dumandan etkilendi. Dumandan etkilenen 3.5 aylık bebeğe itfaiye erleri tarafından oksijen maskesi takıldı. Daha sonra Irmak bebek itfaiye eri tarafından kucağında ambulansa kadar taşındı. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından 3.5 aylık bebek Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. Yangının çıktığı dairenin üst katında oturan Neriman Ünlü, alarm sesi duyduklarını belirterek, “Sesi duyunca oğlum aşağıya indi. Bu kapıdan duman kokusu geliyor dedi.

Artık öyle olunca itfaiyeye haber verdik. Evde kimse yoktu” ifadelerini kullandı.

