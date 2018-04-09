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09 Nisan 2018 Pazartesi günü yayınlandı
- Duma'dan Tahliyeler Başladı Haberi

- Duma'dan Tahliyeler Başladı Haberi

tahliye görüntüleri

( MOSKOVA ) - Duma'dan tahliyeler başladı MOSKOVA

Muhalifler Bild İslam Trol 


- Moskova ve Suriyeli muhalif grup Ceyşul İslam arasında yapılan yeni anlaşma ile Doğu Guta'nın Duma ilçesinden tahliyelerin başladığı bildirildi.
Rusya Uzlaştırma Merkezi görevlilerinin kontrolünde gerçekleştirildiği bildirilen Moskova ve Suriyeli muhalif grup Ceyşul İslam arasında yapılan yeni anlaşma ile Doğu Guta'nın muhaliflerin kontrolündeki son nokta olan Duma ilçesinden tahliyelerin başladığı bildirildi.
Rus medyasında çıkan haberde muhalif grup üyeleri ve ailelerini taşıyan 39 otobüsün Doğu Guta'daki Duma şehrinden çıkarılıp toplu bir şekilde Cerablus'a gönderilmek üzere bekletildiği belirtildi.
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