- Duma’daki kimyasal saldırıdan kurtarılanlar Azez’deki yeni kamplara getiriliyor

-Sivillerin otobüslerle getirilmesi

-Yaralılara müdahale

-Kampın Direktörü Fahad Hasan ile röportaj

-Detay

-Çocuklardan detay

-Çocukların görüntüleri

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( AZEZ ) AZEZ



- Türkiye, Suriye’de kimyasal saldırıya maruz kalan masum insanlara kucak açmaya devam ediyor. Türk Kızılay’ı tarafından Azez’de kurulan çadır kamplara, 3 bin 500 sivil Suriyeli getirildi.

Önceki gün kimyasal silahlarla saldırıya uğrayan aileler Duma’dan otobüslerle alınarak Azez’e getirildi.

Türk Kızılay’ı yetkililerinin kurduğu yüzlerce çadırda ikamet edilecek olan 3 bin 500 Duma şehri sakini, Esad zulmünün bir an önce bitirilmesi için dünyaya çağrı da bulundu. Birleşmiş Milletler’deki görüşmelerin kendileri için bir anlam ifade etmediğini ve yıllardır her türlü saldırı altında mağdur olduklarını belirten Suriyeli vatandaşlar, kendilerine her türlü yiyecek, giyecek veren ve güvenli bölgede kalmalarına imkan sağlayan Türkiye yetkililerine teşekkür etti. Azez’deki yeni çadır kamplar Kızılay tarafından kurulurken Türkiye Diyanet Vakfı’da Duma’daki kimyasal saldırıdan kurtulanlara sıcak yemek ve her türlü destek için kampta çalışma yürütüyor. Türkiye’nin kendilerine sahip çıkmasına göz yaşı ve dualarla teşekkür eden Suriyeliler, bu zulmün bir an önce bitirilmesi için İHA aracılığıyla dünyaya çağrıda bulundular. Türk Kızılay’ı yetkililerinin kurduğu yüzlerce çadırda ikamet edilecek olan 3 bin 500 Duma şehri sakini, 69 otobüsle kampa getirildi.

Dünyadaki birçok liderin göstermelik olarak Suriye’deki katliam için beyanatlar verdiğini belirten Gutalı mülteciler, senelerdir Esad zulmünü bitirmeyen ülkelere lanet yağdırdılar. Kampın Direktörü Fahad Hasan, 700 çadırın bulunduğu kampa 400 adet çadır daha ilave edilecek. Burada Türk Sivil Toplum Kuruluşları da çalışıyor. Kampta çeşitli sağlık hizmetleri de veriliyor. Durumları ağır olanlar ise Halep kırsalı ve Türkiye’deki hastanelere sevk ediliyor” dedi.



