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06 Nisan 2018 Cuma günü yayınlandı
- Duma’da bilanço artıyor; 35 ölü

- Duma’da bilanço artıyor; 35 ölü

saldırıdan görüntüler

Hava Saldırısı İslam Rejim Saldırı 

-detay

( ŞAM ) ŞAM

- Esad rejimi ile Rus kuvvetlerinin bugün Duma’da gerçekleştirdiği hava saldırısında 35 kişi hayatını kaybetti ve 50’den fazla da yaralı var. Esad rejimi ve Rus kuvvetleri uçaklarının bugün Şam kırsalındaki Duma’da gerçekleştidikleri hava saldırısında 35 sivil hayatını kaybetti ve 50’den fazla kişi yaralandı. Öğle saatlerinde başlayan saldırılarda Esad Rejimi’ne ve Rusya’ya savaş uçakları 150 bin sivilin yaşadığı Duma’ya 44’den fazla saldırı düzenledi.
Saldırıların sebebinin ise Rusya ile Ceyş-ul İslam arasında bir hafta önce, Duma şehrinin durumu üzerine gerçekleştirilen görüşmelerdeki belirsizlikler olduğu tahmin ediliyor.
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