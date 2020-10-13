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13 Ekim 2020 Salı günü yayınlandı
Dükkanlarına su girmesin diye yolu tüplerle kapattılar

Dükkanlarına su girmesin diye yolu tüplerle kapattılar

Yolun tüpler ile kaptılması

Polis Müdahale Polis Sağanak Yağış Su Baskını Polis Ekipleri 

-Polisin müdahalesi
-Su basan dükkanlar
-Esnaf ile röp
-Detaylar

( BALIKESİR )- Edremit’te sağanak yağış etkili oldu BALIKESİR

- Balıkesir’in Edremit ilçesinde sağanak yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı. Yağmur sularının oluşturduğu su birikintisinin dükkanlarına girmemesi için esnaflar Çayiçi Caddesini ocak tüpleri ile kapattı. Olaya polis müdahale etti. Bir çok iş yerini su bastı. Edinilen bilgiye göre, lodos fırtınası ile birlikte bölgede etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yağış sebebiyle Çayici Caddesinde su baskını yaşandı. Sular ile dolan yolda ilerleyen araçların dükkanların içine su itmesini önlemek için esnaflar ocak tüpleri ile yola barikat kurdu. Araçların ilerlemesi engellenirken olaya polis ekipleri müdahale etti ve tüpleri kaldırarak yolu trafiğe tekrar açtı. Uzun araç kuyrukları oluştu. Öte yandan bölgede bir çok iş yerini su bastı. Vatandaşlar ve esnaf su basan iş yerlerini kendi çabaları ile korumaya ve suyu tahliye etmeye çalıştı. Esnaflar zararın büyük olduğunu ifade ettiler. (EME-MŞ)
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