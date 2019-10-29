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29 Ekim 2019 Salı günü yayınlandı
Dükkanının önünde silahlı saldırıya uğradı

Dükkanının önünde silahlı saldırıya uğradı

Olay yeri

İlk Müdahale Otomobil Galerisi Silahlı Saldırı Polis Ekipleri Polise Saldırı 

-Vatandaşların yaralanan Mustafa Beşikçi’ye müdahale etmesi
-Mustafa Beşikçi’nin polise saldırı olayını anlatması
-Mustafa Beşikçi’nin yaralanan ayağından detay
-Olay yerinden genel görüntüler
-Sağlık ekiplerinin yaralıya müdahalesi
-Yaralının sedye ile ambulansa alınması
-Ambulansın olay yerinde beklemesi
-Ambulansın olay yerinden ayrılması

( ZONGULDAK ) Zonguldak'ta silahlı saldırı: 1 yaralı ZONGULDAK

- Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde galericilik yapan bir kişi dükkanının önünde oturduğu sırada uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı. Silahlı saldırganlar olay yerinden kaçarak uzaklaştı.Olay, Müftü Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi üzerindeki bir otomobil galerisinin önünde meydana geldi. İddiaya göre, otomobil galerisi sahibi Mustafa Beşikçi dükkanının önünde arkadaşı ile birlikte sohbet ederken daha önceden aralarında husumet bulunan Ahmet K. ile Ahmet Y. geldi. Ahmet K. belinden çıkardığı silahla Mustafa Beşikçi’nin ayaklarına yakın mesafeden 5 el ateş etti. Silahlı saldırgan ve yanındaki arkadaşı olay yerinden hızla uzaklaşırken Mustafa Beşikçi’ye ilk müdahaleyi yanındaki arkadaşları yaptı. Olay yerine gelen polis ekipleri Mustafa Beşikçi ve görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda kaçan iki zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı. Ayaklarından yaralanan Mustafa Beşikçi ise olay yerine gelen 112 Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kdz. Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesi bulunmazken, polis kaçan zanlıları her yerde arıyor.Savcılık olayla ilgili olarak soruşturma başlattı.
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