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15 Haziran 2018 Cuma günü yayınlandı
Dükkanına su girmesinden korkan esnafın zor anları

Dükkanına su girmesinden korkan esnafın zor anları

Oluşan su birikintisi

Yağan 

-Bakkal işleten Ömer Şengül'ün su don gömlek çorapla çalışması
-Şengül'ün konuşması
-Genel ve detay

( BİNGÖL ) - Bakkalına su girmesin diye mücadele etti - Bingöl'ün Karlıova ilçesinde yağmur nedeniyle oluşan su birikintisinin bakkal dükkanına girmesinden korkan iş yeri sahibi tıkanan gideri bulmak için çabaladı BİNGÖL

- Bingöl'ün Karlıova ilçesinde yağmur nedeniyle oluşan su birikintisinin bakkal dükkanına girmesinden korkan iş yeri sahibi, tıkanan gideri bulabilmek için uzun süre uğraştı. Meteorolojinin önceden uyardığı sağanak Bingöl'ün Karlıova ilçesinde etkili oldu. Öğle saatlerinde yağan yağmur nedeniyle bazı bölgelerde su birikintileri oluştu. Bakkal işleten Ömer Şengül de, iş yerinin önündeki gider kapağının tıkanması sonucu oluşan su birikintisini fark etti. Şengül, bunun üzerine pantolonunu çıkartıp, ayağında çorapla suya girdi. Gider kısmını bulan Şengül, elindeki fırça sapıyla tıkanan kısmı açarak suyun gitmesini sağladı. Herkesin bayramda olduğunu kendisinin çalıştığını ifade eden Şengül, iş yerine su girmesin diye çabaladığını söyledi.


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