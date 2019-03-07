Dükkandan inşaat malzemeleri çalan hırsızlar kamerada

-hırsızların kapıyı zorlaması

-malzemeleri çalması



( İSTANBUL -ÖZEL)- Kapıyı zorladılar, açamayınca da önündeki demirleri çaldılar İSTANBUL



- Pendik'te iki hırsız bir nalbur dükkanına girmek için kapıyı zorladı. Kapıyı açamayan hırsızlar kapının önündeki demirleri ve birkaç inşaat malzemesini çaldılar. O anlar güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Olay Pendik Kavakpınar Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi üzerinde geçtiğimiz günlerde gerçekleşti. Bir nalbur dükkanını gözüne kestiren hırsızlar, dükkana girebilmek için kapıyı zorladılar. Dükkanın kapısını açamayan hırsızlar, ardından kapının yanındaki demirleri ve fileleri çaldı. Çeşitli inşaat malzemelerini çalan hırsızlar malzemeleri karton toplama arabalarına koydu. Ardından şahıslar olay yerinden uzaklaştı. Hırsızlık anları dükkanın güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde hırsızlar dükkana geliyor kapıyı zorluyor açamayınca malzemeleri çalıyor.

