Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
18 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Dükkana girip önce anahtarı sonra arabayı çaldılar İzle

Dükkana girip önce anahtarı sonra arabayı çaldılar İzle

OLAY YERİ GÖRÜNTÜ

Akalan Hırsız 

-OLAYLA İLGİLİ KONUŞAN SERKAN ERGEN

( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ

- Tekirdağ'da girdikleri dükkanda istediklerini bulamayan şahıslar kapıdaki otomobilin anahtarını alıp daha sonra araçla kayıplara karıştılar. Edinilen bilgiye göre, gece yarısı kimliği belirsiz 2 hırsız, Serkan Ergen'nin işlettiği kasap dükkanının kapısını kırıp içeri girdi. İçeriyi talan eden hırsızlar, umduğunu bulamayınca son anda dolabın çekmecesinde bulunan Serkan Ergen’in otomobilinin anahtarını ele geçirdi. Hırsızlar, aracın bir otelin önünde park halinde bulunduğunu görünce, aracı çalıştırıp kayıplara karıştı. Olayı hayretler içinde karşıladığını ifade eden Serkan Ergen, “2 Hırsız, kapıyı kırıp içeri girmiş ve sonrasında ortalığı karıştırıp, evrakları darmaduman etmişler. Son anda arabanının anahtarını bulup, arabayı çalmışlar. Hırsızların, bir an önce yakalanmasını arzu ediyorum” diye konuştu.
(HT-
İlgili Foto Galeriler
Arabası çalınmasın diye bakın ne yaptı!Arabası çalınmasın diye bakın ne yaptı!
Ankara'daki Tren Kazasında Ölenlerin İsimleri Belli OlduAnkara'daki Tren Kazasında Ölenlerin İsimleri Belli Oldu
Ankarada Tren KazasıAnkarada Tren Kazası
Kayseride Kan Donduran Olay!Kayseride Kan Donduran Olay!
Polislere rüşvet GözaltısıPolislere rüşvet Gözaltısı
Küçük Miraç Dövülerek ÖldürüldüKüçük Miraç Dövülerek Öldürüldü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı