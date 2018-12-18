Dükkana girip önce anahtarı sonra arabayı çaldılar İzle

-OLAYLA İLGİLİ KONUŞAN SERKAN ERGEN



( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ



- Tekirdağ'da girdikleri dükkanda istediklerini bulamayan şahıslar kapıdaki otomobilin anahtarını alıp daha sonra araçla kayıplara karıştılar. Edinilen bilgiye göre, gece yarısı kimliği belirsiz 2 hırsız, Serkan Ergen'nin işlettiği kasap dükkanının kapısını kırıp içeri girdi. İçeriyi talan eden hırsızlar, umduğunu bulamayınca son anda dolabın çekmecesinde bulunan Serkan Ergen’in otomobilinin anahtarını ele geçirdi. Hırsızlar, aracın bir otelin önünde park halinde bulunduğunu görünce, aracı çalıştırıp kayıplara karıştı. Olayı hayretler içinde karşıladığını ifade eden Serkan Ergen, “2 Hırsız, kapıyı kırıp içeri girmiş ve sonrasında ortalığı karıştırıp, evrakları darmaduman etmişler. Son anda arabanının anahtarını bulup, arabayı çalmışlar. Hırsızların, bir an önce yakalanmasını arzu ediyorum” diye konuştu.

(HT-

