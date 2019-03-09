Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
09 Mart 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Dükkan önünü kapatıyor diye transpalet yardımıyla araç çektiler İzle

Dükkan önünü kapatıyor diye transpalet yardımıyla araç çektiler İzle

Palet yardımıyla çekilen aracın sosyal medya görüntüleri

( ANKARA ) ANKARA

Sosyal Medya Kamera 


- Ankara’da, Ulucanlar Caddesi üzerinde bulunan bir araç, iş yerlerinin önününü kapattığı gerekçesi ile dükkan sahipleri tarafından paletle çekildi. Görüntüler vatandaş kamerasından kaydedildi. Ankara’da Ulucanlar Caddesi üzerinde bir araç dükkan önünü kapattığı gerekçesi ile iş yeri sahipleri tarafından paletle kaldırılarak başka bir yere çekildi. Saniye saniye kaydedilen görüntüler sosyal medyadan paylaşıldı.
İlgili Foto Galeriler
Efsane haline gelen komik sorularEfsane haline gelen komik sorular
Sosyal medyada ünlülerSosyal medyada ünlüler
Paylaşım rekorları kıran kurban bayramı cepsleriPaylaşım rekorları kıran kurban bayramı cepsleri
İnternet yıldızı Hüsniye Nine yaşamını yitirdiİnternet yıldızı Hüsniye Nine yaşamını yitirdi
İşinize yarayacak pratik bilgilerİşinize yarayacak pratik bilgiler
Hayattaki Olmayan Şansınızı Gösteren CapslerHayattaki Olmayan Şansınızı Gösteren Capsler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı