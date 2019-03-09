Dükkan önünü kapatıyor diye transpalet yardımıyla araç çektiler İzle



- Ankara’da, Ulucanlar Caddesi üzerinde bulunan bir araç, iş yerlerinin önününü kapattığı gerekçesi ile dükkan sahipleri tarafından paletle çekildi. Görüntüler vatandaş kamerasından kaydedildi. Ankara’da Ulucanlar Caddesi üzerinde bir araç dükkan önünü kapattığı gerekçesi ile iş yeri sahipleri tarafından paletle kaldırılarak başka bir yere çekildi. Saniye saniye kaydedilen görüntüler sosyal medyadan paylaşıldı.

