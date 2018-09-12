Düğünün kahramanı Songül nine o anları İHA'ya anlattı İzle



- Çorum’un İskilip ilçesinde bir düğünde rahatsızlanan kişiye yaptığı ilk müdahale ile düğünün kahramanı olan Songül Nine o anları anlattı. İskilip ilçesine bağlı Çukurköy'de hafta sonu gerçekleştirilen düğüne davetli olarak gittiğini dile getiren 76 yaşındaki Songül Tıraş, "Sonra bir koşuşturma başladı.

Birisinin rahatsızlandığını ama durumunun iyi olduğu söylendi. Sonra birisi adam bayıldı hiçbir şeyi yok dedi.

Ama ben hemşire olduğum için hastayı görmek istedim. Sonra birisinin yardımıyla kalabalığın içerisine doğru ilerledim. Hastanın başına geldiğimde sandalye de oturuyordu. Buz gibi soğuktu. Hemen dedim hastayı yatıralım beynine oksijen gitsin. Ayaklarını kaldırdı. Nabzı zayıflamış hastada solunum güçlüğü vardı. Hastaya sonra kalbinde ve sırtında ağrı olup olmadığını sonra şuurunun yerinde olup olmadığını tespit etmek için adını ve soyadını sordum. Hastanın durumunun genel durumunun iyi olduğunu görünce tansiyonunu ölçtüm. Hastanın beynine oksijen gidene kadar başından ayrılmadım. İnsanlar bu konuda duyarlı olmadığı için önce ben oraya gitmeden hastanın başına birikmişlerdi. Daha rahat nefes alması için herkesi uyardım köylülerde anlayış göstererek hastanın etrafını açtı" dedi.

76 yaşında olduğunu açıklayan Songül Nine, "1963 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinden 1963 yılında mezun oldum. 5 yıl çalıştıktan sonra yurt dışına gittim. Orada da 17 yıl görev yaptıktan sonra vatan özlemiyle Türkiye’ye dönerek emekli oldum" diye konuştu.

İskilip Belediye Başkanı Çatma'dan Songül Nine'ye ziyaret Düğündeki hareketiyle herkesinde takdirini toplayan Songül Nine'yi İskilip Belediye Başkanı Recep Çatma eşi Ayfer Çatma ile birlikte ziyaret etti. Songül Nine'ye çiçek hediye eden Belediye Başkanı Recep Çatma, Trıraş'ın yaptığı hareketle gönüllerde taht kurduğunu söyledi.



Bu tür olaylarda ilk yardımın önemine dikkat çeken Başkan Çatma, Söngül ninenin davranışının herkese örnek olmasını istedi. (BA-BÖ)

