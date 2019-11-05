Düğünü için geldiği Ordu'da kazada ölen uzman çavuş defnedildi - ORDU
- Uzman Çavuş Halil İbrahim Saymak'ın cenaze töreniDüğünü için geldiği Ordu 'da kazada ölen uzman çavuş defnedildiORDU (AA) - Ordu 'da hafta sonu düğünü olan ve geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Uzman Çavuş Halil İbrahim Saymak, son yolculuğuna uğurlandı.25 yaşındaki Saymak için Korgan ilçesi Çayırkent Mahallesi'ndeki Erocak Camisi'nde askeri tören düzenlendi. Saymak'ın cenazesi, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından aynı mahalledeki aile kabristanlığına defnedildi.Cenaze törenine, Saymak'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra ilçe kaymakamları, İl Jandarma Komutanı Albay Tolunay Başer, Korgan Belediye Başkanı Tuncay Kiraz, siyasi parti temsilcileri, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı. - OlayÇorum'da, yaklaşık 2 ay önce uzman çavuş olarak göreve başlayan Halil İbrahim Saymak, hafta sonu yapacağı düğün için izin alarak birliğinden ayrılmıştı.Saymak'ın kullandığı 06 KB 4139 plakalı otomobil, dün Korgan ilçesinin Çayırkent Obası'nda şarampole devrilmişti.Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibi, Saymak'ın hayatını kaybettiğini belirlemişti.Düğünü için izne ayrılan uzman çavuş trafik kazasında öldüORDU (AA) - Ordu 'da bu hafta sonu düğünü olan Uzman Çavuş Halil İbrahim Saymak (25), geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirdi.Alınan bilgiye göre, Çorum'da uzman çavuş olarak görev yapan Halil İbrahim Saymak, hafta sonu yapacağı düğün için izin alarak birliğinden ayrıldı.Saymak'ın kullandığı 06 KB 4139 plakalı otomobil, Korgan ilçesinin Çayırkent Obası'nda şarampole devrildi.Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibi, Saymak'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Saymak'ın cenazesi Korgan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.Yaklaşık 2 ay önce uzman çavuş olarak göreve başlayan Saymak'ın, hafta sonu düğünü olduğu öğrenildi.Bu arada, Korgan Belediye Başkanı Tuncay Kiraz da hastaneye giderek Saymak'ın yakınlarına başsağlığı diledi.
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