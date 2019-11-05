Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
05 Kasım 2019 Salı günü yayınlandı
Düğünü için geldiği Ordu'da kazada ölen uzman çavuş defnedildi - ORDU

Düğünü için geldiği Ordu'da kazada ölen uzman çavuş defnedildi - ORDU

- Uzman Çavuş Halil İbrahim Saymak'ın cenaze töreniDüğünü için geldiği Ordu 'da kazada ölen uzman çavuş defnedildiORDU (AA) - Ordu 'da hafta sonu düğünü olan ve geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Uzman Çavuş Halil İbrahim Saymak, son yolculuğuna uğurlandı.25 yaşındaki Saymak için Korgan ilçesi Çayırkent Mahallesi'ndeki Erocak Camisi'nde askeri tören düzenlendi.
Saymak'ın cenazesi, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından aynı mahalledeki aile kabristanlığına defnedildi.Cenaze törenine, Saymak'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra ilçe kaymakamları, İl Jandarma Komutanı Albay Tolunay Başer, Korgan Belediye Başkanı Tuncay Kiraz, siyasi parti temsilcileri, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.
- OlayÇorum'da, yaklaşık 2 ay önce uzman çavuş olarak göreve başlayan Halil İbrahim Saymak, hafta sonu yapacağı düğün için izin alarak birliğinden ayrılmıştı.Saymak'ın kullandığı 06 KB 4139 plakalı otomobil, dün Korgan ilçesinin Çayırkent Obası'nda şarampole devrilmişti.Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibi, Saymak'ın hayatını kaybettiğini belirlemişti.Düğünü için izne ayrılan uzman çavuş trafik kazasında öldüORDU (AA) - Ordu 'da bu hafta sonu düğünü olan Uzman Çavuş Halil İbrahim Saymak (25), geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirdi.Alınan bilgiye göre, Çorum'da uzman çavuş olarak görev yapan Halil İbrahim Saymak, hafta sonu yapacağı düğün için izin alarak birliğinden ayrıldı.Saymak'ın kullandığı 06 KB 4139 plakalı otomobil, Korgan ilçesinin Çayırkent Obası'nda şarampole devrildi.Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibi, Saymak'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Saymak'ın cenazesi Korgan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.Yaklaşık 2 ay önce uzman çavuş olarak göreve başlayan Saymak'ın, hafta sonu düğünü olduğu öğrenildi.Bu arada, Korgan Belediye Başkanı Tuncay Kiraz da hastaneye giderek Saymak'ın yakınlarına başsağlığı diledi.

Başsağlığı Trafik Kazası Uzman Çavuş Cenaze Namazı Askeri Tören 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı