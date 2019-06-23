Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
23 Haziran 2019 Pazar günü yayınlandı
Düğünlerini bırakıp oy kullandılar

Düğünlerini bırakıp oy kullandılar

gelin ve damat

Allah Irak 

-gelişleri
-konuşmalar
-röportajlar
-detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Sultanbeyli’de dünya evine girmeye hazırlanan bir çift, düğünlerini bırakıp oy kullandı. Reyhan - Adem Karabulut çifti, düğünlerini yarıda bırakıp Sultanbeyli Mehmet Akif Ersoy İlkokulu’nda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçimi için oy kullandı. Oy kullandıktan sonra açıklama yapan damat Adem Karabulut, “Bir oy için geldik, düğünümüzü terk ettik. İnşallah vatana millete hayırlı olsun. Binali başkanımız inşallah kazanacak” dedi.
Gelin Reyhan Karabulut ise, “Heyecanlıyız, mutluyuz, gururluyuz. Düğünümüzü bıraktık geldik. İnşallah değecektir buna” ifadelerini kullandı. Başkan Keskin’den destek Çifti desteklemek için Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin ve AK Parti Sultanbeyli İlçe Başkanı Ali Tombaş da okula geldi. Başkan Keskin, “Mutlu anlarında vazifelerini yapmak için, anladığım kadarıyla Binali başkanımıza destek vermek için geldiler. Kendilerine teşekkür ediyorum. Binali başkanımıza inşallah uğur getirirler diye temenni ediyorum” sözlerini kaydetti.

İlgili Foto Galeriler
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
Başbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın ToplantısıBaşbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın Toplantısı
Kenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa GirdiKenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa Girdi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı