Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
23 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Düğünlerin vazgeçilmezi geleneksel 'takım yemeği' İzle

Düğünlerin vazgeçilmezi geleneksel 'takım yemeği' İzle

-Düğün yemeginden görüntüler

Düğün Yemeği İsaf Bild Karahisar Şili 

--Aşcı Arif Türkoğlu röp
--Aşcı Selim Altıkulaç röp
--Dügün Sahibi Hüseyin Öztaş röp
--Genel Görüntüler

( AFYON KARAHİSAR) Düğünlerin vazgeçilmezi geleneksel "takım yemeği" - Sandıklı’da takım yemeğini 3 bin kişi yedi AFYON KARAHİSAR

- Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde düğünlerde hazırlanan geleneksel takım yemeği, 870 kilogram et kullanılarak 3 bin kişi için hazırlandı. İlçede kuşaktan kuşağa geçirilen ve sağlam bağların oluşmasını sağlayan gelenekler devam ettiriliyor. Özel günler için yaklaşık 1 hafta öncesinden hazırlıklara başlanarak düğün, sünnet ve mevlit yemeklerinde takım adı verilen çorba, et yemeği, pilav ve helvadan oluşan menü hazırlanıyor. Son olarak hazırlanan düğün yemeğinde 870 kilogram kemiksiz et kullanılarak vatandaşlara takım yemeği ikram edildi. Düğün yemeğini pişiren aşçılardan Arif Türkoğlu yaptığı açıklamada "Yemeğimiz takım yemeği olarak yoğurt çorbası, dana etinden kuşbaşı tas kebabı, pirinç pilavı ve irmik helvasından oluşmakta. Vatandaşlara ikram etmekteyiz. Bugünkü menümüzü eti 870 kilogramdı, 5 kazanda pişirdik bunu. 4 kazan pilav, 2 kazan çorba ve 2 kazan da helva pişirdik. Bugünkü düğün yemeğimizi 3 bin kişilik olarak hazırladık" dedi.
Sandıklı'da uzun yıllardır böyle bit gelenek olduğuna değinen diğer aşçı Selim Altıkulaç da dört çeşit yemeğin misafirlerine ikram edildiğini özel günlerde de özellikle et tüketildiğini kaydetti.
Düğün Sahibi Hüseyin Öztaş da yaklaşık 3 bin kişiye bu takım yemeğinden ikram ettiklerini bildirdi.
İlgili Foto Galeriler
Yeşil Yumurtlayan Tavuk Karaborsa OlduYeşil Yumurtlayan Tavuk Karaborsa Oldu
ABDli Türkler Otelin Önüne Akın EttiABDli Türkler Otelin Önüne Akın Etti
Sanatçılardan Annelere DestekSanatçılardan Annelere Destek
Pakdemirli Rus Yangın Uçağını DenediPakdemirli Rus Yangın Uçağını Denedi
Türkiye Sınırına Büyük GöçTürkiye Sınırına Büyük Göç
Denizlideki Şiddetli Deprem Sonrası İlk GörüntülerDenizlideki Şiddetli Deprem Sonrası İlk Görüntüler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı