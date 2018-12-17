Düğünlerde 'çat çat' dönemi...Düğünlerde silah atılmaması için silah sesi efektleri kullanıyor Haberi

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-İsmail Çam röportajı

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-Düğünlerden silah atma görüntüleri



( DENİZLİ -ÖZEL)-Efektlerle düğünlerde silah atılmasının önüne geçen müzisyen DENİZLİ



- Denizli'de düğünlerde sahne alan İsmail Çam isimli bir müzisyen, düğünlerde silah atılmaması için çaldığı müziklerde silah sesi efektleri kullanıyor. Çam, 'çat çat' bölümü diye adlandırılan bölümde müzik arasında silah sesi efekti kullanıyor. Denizli'de düğünlerde dansları, sahnesi, müzikleri ile dikkat çeken isim olan İsmail Çam düğünlerde silah atılmasına karşı müzik eşiğindeki "çat çat" akımı ile silah sesi efektleri kullanıyor. Gündüzleri ağabeyisiyle oto araç kiralama işi yapan genç müzisyen, geceleri yine ağabeyi ile baba mesleği olan orkestranın başlına geçiyor. Düğünlerde, sahnede oynayan, özel dans gösterileri yapan, davul şov yapan Çam, düğünlere renk katıyor. Hükümet tarafından son yıllarda düğünlerde silah atılmasına yönelik başlatılan çalışmalara da katkı sunan müziklerin içindeki silah sesi efektlerini kullanıyor. Düğünlerde bu durumun gençler tarafından silah kullanma hevesinin ortadan kaktığını belirten Çam, "3 yıldır profesyonel olarak bu işi yapıyorum. Aileden gelen bir meslek, insanlar ile iç içe olmayı, doğallığı seviyorum. Eğlenmeyi eğlendirmeyi seviyorum. Müzik çalarken, "çat çat" bölümü var, gençler silah atmasınlar diye efekt olarak müziklerde silah sesi kullanıyoruz. Eğlenerek orada heveslerini alsınlar, silah sesini müzikte yaşasınlar. Her programda yapıyoruz normal silah atmasınlar dijital ortamda dinlesinler" dedi.



