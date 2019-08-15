Düğüne 3 gün kala evleri yanan çifte yardım

-- eşyaların eve taşınması

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-- Evi yanan 27 yaşındaki Sedat Çalbay röportaj



( MUĞLA ) MUĞLA



- Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, düğün hazırlığındaki çiftin kiraladıkları evde, çıkan yangında eşyaları küle dönen genç çifte mahalle sakinleri ile hayırseverlerin desteğiyle yeni eşyalar alındı. Bilinmeyen bir nedenden dolayı 14 Ağustos'ta çıkan yangında ev ve eşyaları yanarak kullanılamaz hale gelen Nesrin ve Sedat Çalbay çifti için yardım kampanyası başlatıldı. Zorlar Mahallesi'nde yeni bir ev kiralayan Çalbay çiftine, mahalle muhtarı öncülüğünde hayırseverlerin desteğiyle ile alınan eşyalar genç çiftin yeni evine yerleştirildi. Yeni eşyaların eve taşınması sırasında genç çiftin mutluluğu gözlerinden okundu. Evi yanan 27 yaşındaki Sedat Çalbay, gazetecilere yaptığı açıklamada, düğünlerinden 3 gün önce çıkan yangında eşiyle aldıkları eşyalarımız kül olduğunu anlattı. Kendisine yardım eden herkese teşekkür eden Çalbay " Patronu, mahalle sakinleri ve hayırsever vatandaşların desteğiyle yeni eşyalar alındı. Herkes beni aradı, hala duyarlı insanlarımız varmış. Nişanlımın babası, benim annem yok. ‘Nasıl yapacağız?’ diye düşünüyorduk. Çok büyük bir aile olduk. Evimizin yandığı haberinde sonra Türkiye'nin birçok yerinden arayan oldu. Herkes elinden gelen desteği yaptı. Ummadığımız yerlerden yadımlar geldi. Hayallerimize kaldığımız yerden devam edeceğiz” dedi.



