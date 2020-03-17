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17 Mart 2020 Salı günü yayınlandı
Düğünden vazgeçmediler, medikal tulumla göbek attılar

Düğünden vazgeçmediler, medikal tulumla göbek attılar

Görüntü. Gençlerin oynaması, davul zurna, medikal kıyafetler

( BURSA )- Sokak düğününe medikal tulumla katıldılar BURSA

Medikal Farkındalık Davul Zurna Irak 


- Bursa'da bir sokak düğününe katılanlar, medikal tulumla davul zurna eşliğinde oynayınca ortaya renkli görüntüler çıktı. Bursalılar ne eğlenceden vazgeçiyor ne de tedbir almaktan. Bir sokak düğününde kaydedilen görüntülerde gençlerin medikal tulum ve maske giymesi dikkat çekti. Gönüllerince eğlenen; damatla gelini bu mutlu gününde yalnız bırakmayan arkadaşları bir farkındalık yaşatmak istediklerini söylediler.
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