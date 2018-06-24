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24 Haziran 2018 Pazar günü yayınlandı
Düğünden önce sandığa gittiler

Düğünden önce sandığa gittiler

Gelin ve damadın gelişleri

Vatandaşlık Genel Seçimler 

-Gelin ve damadın oy kullanması
-Gelin ve damat ile röportaj

( MUĞLA ) MUĞLA

- Muğla’nın Fethiye ilçesinde Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekilliği genel seçimleri için gelin ve damat düğünden önce sandığa gitti. Gelin ve damat sandık görevlilerinin ve oy verenlerin ilgi odağı oldu. Fethiye’de esnaflık yapan Damat Önder Yıldız (35) ve Kayseri’den gelin olarak gelen Hülya Küçükoğlu (24) düğün öncesi vatandaşlık görevini yapmak için oy kullanmaya sandığa gitti. Gelin Hülya Küçükoğlu ile damat Önder Yıldız damat ve gelinlikle oy vermek için Mustafa Kemal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne geldiler. 1293 nolu sandıkta oy kullanan gelin ve damat sırasıyla oylarını kullandılar. Çifti sandık başında görenler şaşkınlıklarını gizleyemezken zarfları aynı anda sandığa attılar. Damat Önder yıldız Düğün tarihini daha önceden aldıklarını belirterek ‘’Erken seçim olunca denk geldi. Güzel bir gelecek için Türkiye kazansın. Okulda parti başkanı gibi ilgi gösterdiler. Erken seçim olunca bu bizim şansımız oldu. Bizde vatandaşlık görevimizi yerine getirmek için gelinlik ve damatlıklar gelerek oy kullandık. Bu bize unutamayacağımız bir anı oldu’’ diye konuştu.
Gelin Hülya Küçükoğlu ise Kayseri’den Fethiye'ye gelin geldiğini söyledi.

Unutulmaz bir anı olduğunu dile getiren Küçükoğlu, "Bizim için çok farklı bir düğün oldu, vatandaşlık görevimizi yerine getirdik’’ dedi.

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